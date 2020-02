PALLAMANO – Colpo grosso del Malo che batte Arcom HMT

Grande prestazione del Malo che batte in trasferta Arcom Hmt dopo una gara bellissima e emozionante, che ha visto i maladensi sempre in vantaggio e in completo controllo del match. Malo ancora una volta deve fare i conti con gli infortuni che sembrano essere il filo conduttore della stagione, ma i ragazzi di Mister Murino arrivano sul campo di Camisano decisi a dare il tutto per tutto e motivati a rifarsi della sconfitta subita all’andata.

L’inizio è a favore del Malo, ma alcuni errori in fase realizzativa tengono il match in equilibrio fino al 10^ minuto, quando Patrick Marchioro e compagni decidono che non è più tempo di indugiare; Malo inizia a costruire trame offensive via via più efficaci, la difesa lascia poco spazio ai tentativi dei padroni di casa e gli ospiti allungano , riuscendo a doppiare al 23^ gli avversari sul 12 a 6, che non riescono ad approfittare di un lieve calo di intensità delle manovre ospiti.

Riccardo Crosara blinda la porta maladense e rilancia con sicurezza per i compagni che si fanno trovare pronti nelle finalizzazioni, e la sirena del riposo suona sul punteggio di 13 a 8 per gli ospiti.

Nella ripresa Malo non perde la concentrazione, i ragazzi di Mister Murino tornano in campo con occhi di tigre e subiscono senza troppi danni le numerose sospensioni temporanee inflitte dagli arbitri, anzi traggono forza e vigore dal mismatch, decisi a non concedere nulla agli avversari; i biancoazzurri si compattano nelle difficoltà, si ritrovano come squadra, superano un breve momento di impasse spinti da una panchina sempre pronta a sostenere i compagni e da un pubblico entusiasta, e chiude il match sul 26 a 19.

Grande gioia e soddisfazione per la prestazione e per il modo in cui Mario Murino e i suoi ragazzi sono riusciti a superare le difficoltà di una rosa ridisegnata e per molti versi inconsueta; Malo con questo risultato fa un passo avanti enorme in classifica, attestandosi a 1 solo punto alle spalle proprio di Arcom HMT e mettendo nel mirino le posizioni che danno accesso ai play off.

Al di là del risultato e della cronaca del match, rimane per chi ha vissuto le difficoltà dell’ultimo mese la certezza che questi ragazzi venderanno cara la pelle, e sono pronti a scendere in campo in ogni prossima occasione con un solo obiettivo in testa.

C’è sicuramente una certa emozione nelle parole di Mister Murino alla fine del match :

“ 2 punti importantissimi per la nostra classifica ma ancora più per il nostro morale. Non avevamo il tempo per pensare agli infortuni, alle altre squadre che si rinforzano, noi oggi avevamo bisogno solo di stringerci come gruppo e di trovare soluzioni. Così ci siamo resi conto di avere energie e potenzialità inaspettate. Stasera è andato tutto bene, la difesa è stata compatta, abbiamo trovato il gol con una buona continuità, abbiamo subito solo un paio di cali, uno per tempo. Mi lamento sempre degli infortuni o dei problemi lavorativi dei ragazzi ma in verità abbiamo un bel gruppo, con giocatori completi e duttili, un settore giovanile che mi offre la possibilità di pescare giovani giocatori che si rendono disponibili ad allenarsi, e allenamento dopo allenamento si guadagnano minutaggio ed esperienza. Emmeti stasera ha avuto sfortuna, ha pagato cari una rosa corta ed un paio di infortuni, ma forse ha pagato ancora più cara la fame di rivincita che avevamo dalla gara che abbiamo perso in casa nostra. Loro mi hanno stupito per non essersi mai arresi, non hanno mai gettato la spugna, davvero complimenti, non era facile. E un’ultima doverosa osservazione, un grazie al pubblico che è sceso da Malo per venire ad aiutarci, per me è stata una grandissima soddisfazione, sono contento che i ragazzi abbiano saputo regalargli questo derby. Adesso bisogna proseguire su questa strada, bisogna migliorare ancora, vivere partita dopo partita, dobbiamo cercare di portare a casa tutti i punti che sono nelle nostre possibilità, i punti di questa sera sono ottimi, avanti adesso, c’è tempo per festeggiare ma poi subito lavorare per crescere”

Top Scorers : Patrick Marchioro (7), Matteo Grotto (6), Alex Mendo (4)

Prossimo appuntamento per Pallamano Malo : Sabato 22 febbraio alle 19:00 al Paladeledda contro Ferrara.

.Arcom HMT : Casarotto L, Piazzon 1, Casarotto W.3, Serman, Fanin, Lollo 1, Casarotto C.3, Giuriato 4, Coccimiglio L, Scanferla, Toffanin, Vucic 1, Coccimiglio D.6, Biasio.

Allenatore : Rajic Dragan

ASD Handball Malo : Patrick Marchioro 7, Davide Bellini 1, Riccardo Lucarini 1, Andrea Zanella, Simone Berengan 1, Leonardo Rossi 2, Joel Cappellari (P), Matteo Fontana 1, Alex Mendo 4, Nicola Berengan (P/K), Mattia Meneghello, Thomas Casolin, Gonzalo Sanchez 2, Matteo Grotto 6, Mattia Zanella, Riccardo Criosara (P) 1.

Allenatore : Mario Murino

Dirigenti : Tiberio Marchioro – Roberto Berengan – Romeo Grotto

P.T. 8 – 13

Risultato finale : 19 – 26

Arbitri : Cardaci – Tilaro