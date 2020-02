HOCKEY – L’Asiago supera l’Olimpija all’Odegar!

All’Odegar la Migross Supermercati Asiago Hockey supera con il risultato di 4 a 2 l’Olimpija, grazie ad un’ottima prestazione di tutta la squadra. Per Mattila sempre assenti Olivero, Tessari e Vallini, mentre è recuperato Miglioranzi.

Dopo due minuti, l’Asiago ha subito una grande occasione con Gellert che salta un difensore ma poi tira centrale. Dopo poco i Giallorossi ci riprovano con Dal Sasso ma Us è ancora bravo a negare il goal ai padroni di casa. Al 6’ Jezovsek può tirare da buona posizione, ma Cloutier riesce a trattenere. Al 10’ McParland parte in contropiede, prova il tiro che viene respinto da Us, sul rebound ci arriva Benetti che però non inquadra lo specchio della porta. Nei minuti seguenti l’Asiago ha un’altra occasione clamorosa sotto porta, con Benetti che serve Dal Sasso ma la sua conclusione viene respinta da Us.

L’Asiago nei primi minuti della frazione centrale deve difendersi per quasi 4 minuti in inferiorità numerica per un fallo commesso da Caporusso a fine primo tempo. I Leoni si difendono egregiamente e a dopo due minuti e mezzo riescono anche a segnare nonostante l’inferiorità numerica: McParland riceve il disco e si fionda nel terzo offensivo sulla sinistra, poi serve Rosa sulla destra che controlla il puck e lo deposita in rete. I Giallorossi continuano a premere e poco prima della metà tempo trovano il 2 a 0 in powerplay con Phil Pietroniro che con un tiro di polso spolvera l’incrocio alla destra di Us. L’Olimpija poi piano piano inizia a guadagnare terreno e al 15’ accorcia con Kristjan Cepon, che davanti alla porta non sbaglia e fredda Cloutier.

Nel terzo tempo gli ospiti trovano un goal molto fortunoso con Ulamec che beffa Cloutier ed insacca il pari all’8’. I Leoni non si danno per vinti e al 12’ trovano il nuovo vantaggio con Stevan che riceve un gran passaggio di Phil Pietroniro e batte Us per la terza volta. Due minuti più tardi i Giallorossi prima si salvano su un attacco pericoloso dell’Olimpija e poi colpiscono in contropiede con Magnabosco che, dopo aver agganciato un passaggio da parte di McParland, salta il portiere e deposita in rete. L’Olimpija prova a reagire, potendo anche beneficiare di un powerplay, ma l’Asiago si difende bene e alla sirena può festeggiare la prima vittoria contro l’Olimpija in Alps Hockey League.

La Migross Supermercati Asiago Hockey conquista tre punti che le consentono di agganciare lo Jesenice al 5° posto del master round e di portarsi a ridosso delle prime quattro squadre.

Formazione Asiago: Cloutier (Stevan L.), Forte, Miglioranzi, Casetti, Ginnetti, Pietroniro P., Gellert, Caporusso, McParland, Dal Sasso, Stevan M, Loschiavo, Vankus, Pietroniro C., Lievore, Benetti, Rosa, Magnabosco.

Formazione Olimpija: Us (Spreitzer), Zorko, Logar, Svete, Cepon M., Planko, Brus, Cepon K., Kujavec, Sever, Simsic, Bohinc, Music, Koren, Ropret, Gorse, Orehek, Rajsar, Jezovsek, Ulamec.