HOCKEY IN LINE – Diavoli Vicenza: netta vittoria a Cittadella

Mc Control Diavoli Vicenza conquista tre punti sulla pista del Cittadella con il risultato di 9-0 e un bottino che poteva essere ancora più largo (vedi le 37 parate del portiere avversario Belloni e i due pali colpiti da Frigo e Delfino nella fase finale). I vicentini hanno tenuto le redini dell’incontro fin dall’inizio, rischiando pochissimo e commettendo pochissimi errori e aggiudicandosi quindi una meritata vittoria che permette di consolidare la seconda posizione a nove lunghezze dal terzo posto, occupato dal Torino.

I Diavoli iniziano subito bene e si rendono pericolosi con Loncar e Baldan che riesce a trovare un varco per l’1-0 dei biancorossi. Occasione di raddoppio per Vicenza con Frigo e poi sono i padroni di casa ad andare vicini al pareggio con palo di Covolo che scappa ai vicentini, ma sono sempre i Diavoli a fare la partita e a tentare il raddoppio con una bella incursione di Delfino a cui manca solo il guizzo vincente davanti a Belloni, e poi con Zerdin, Loncar e con capitan Roffo che al termine di un bello scambio con Delfino trova il gol. Ci prova Dal Ben con tiro ribattuto dal portiere e alla penalità fischiata a Covolo, bomber Delfino su assist di Loncar, infila Belloni per il 3-0 dei biancorossi. I Diavoli insistono con Roffo, Munari, Delfino, Dal Ben e Simsic, e Belloni fa quel che può per ribattere e difendere la porta e all’ennesima incursione Frigo è fermato in modo falloso e si conquista un rigore che non riesce a realizzare.

Bella triangolazione Baldan, Zerdin e Loncar con l’attaccante sloveno che segna il 4-0. I vicentini abbassano la guardia, ma è pronto Alberti a ribattere e poi a deviare la conclusione dei padroni di casa pericolosi nuovamente con Covolo. I Diavoli tornano a spingere per mettere al sicuro il risultato e dopo la parata su conclusione di Zerdin, raccoglie Loncar che realizza il 5-0. Un tiro per parte nell’ultimo minuto e il primo tempo si chiude con il 5-0 dei Diavoli.

Nella ripresa staffetta in porta per i vicentini con l’entrata di Michele Frigo e la musica non cambia: Zerdin si invola, prenda la mira e infila Belloni per un tennistico 6-0. Cittadella prova una timida reazione e colpisce il palo esterno con Lago e Frigo ribatte su Tonin, ma i Diavoli tornano alla ribalta con un’altra bella azione di Roffo che serve da dietro porta Delfino che non perdona e porta a sette i gol dei suoi. I Diavoli potrebbero allungare con Delfino e Zerdin, ma poi su una loro disattenzione ci pensa Michele Frigo a sbrogliare la matassa. La prima linea riparte alla grande e su assist di Zerdin, Loncar va di nuovo in rete, poker per lui. Cittadella colpisce un altro palo con Marini, ma alla penalità fischiata a Covolo i Diavoli approfittano del play off e con Delfino arrivano al 9-0. Cittadella cambia portiere, dentro Filippo Dal Ben, ma i vicentini non mollano e colpiscono un palo con Frigo e Simsic manda fuori a colpo sicuro. Nel ribaltamento di fronte è Frigo a dire di no ai padroni di casa e poi sono di nuovo i biancorossi con Nicola Frigo e Dal Ben ad andare vicini alla rete e a colpire il palo con Zerdin. Sul finale bella parata di Frigo su Bragagnolo e fischio della sirena che sancisce la netta vittoria per i Diavoli, sempre più in corsa in vista dei prossimi importanti impegni.

“La partita mi ha soddisfatto – ha dichiarato a fine gara coach Angelo Roffo. – Il loro portiere ha parato molto bene e il bottino poteva essere anche più largo. Loro non hanno demeritato e sono scesi in pista per giocare a viso aperto e cercare di vincere la gara, ma siamo stati bravi e sempre attenti. Giocando a tre linee su un campo grande siamo stati avvantaggiati e avevamo più energia, ma sono contento soprattutto perché i meccanismi cominciano a funzionare, abbiamo subito un solo tre contro uno e poi forse abbiamo fatto qualche errore quando il punteggio si è fatto largo per noi, ma sono soddisfatto per l’interpretazione della gara sia in fase offensiva che difensiva, anche quando siamo in possesso del disco. Stiamo crescendo sotto vari punti di vista”.

– Da qualche gara funziona anche il power play.

“Si già da qualche gara siamo molto migliorati nel power play, non siamo efficaci al 100%, ma almeno al 70% se facciamo una statistica delle ultime gare. Nel penalty killing stiamo migliorando, dipende anche dai portieri, ma noi possiamo contare sui nostri portieri che fanno sempre molto bene. Sono quindi molto contento del lavoro che stiamo facendo e arriveremo pronti in previsione della Coppa Fisr a cui partecipano quattro squadre tutte molto forti. E prima abbiamo un’altra grande sfida, a Padova, con una squadra fortissima, una delle partite più difficili del campionato”.

– Padova sarà un banco di prova in vista proprio della Coppa FISR.

“Sarà una partita importante da superare e andremo in campo concentrati sulla gara, ma sarà anche la partita giusta prima della Coppa, perché ci serve affrontare una sfida così difficile per aumentare l’intensità e la tensione. Dobbiamo pensare che la gara dopo sarà contro Milano, quindi ci va bene affrontare un avversario tosto come Padova”.

– I Diavoli arriveranno al top della condizione per gli impegni nelle Coppe?

“Faremo in modo di essere in condizione per la finale di Coppa Fisr perché ci sono avversari fortissimi: Ferrara ha un grande potenziale e prima o poi verrà fuori, Torino si sa e Milano non ha bisogno di presentazioni. Però ci sono vari momenti decisivi nella seconda parte della stagione, quindi è necessario essere al top della forma in ogni situazione importante. Lo scorso anno siamo arrivati bene alla Coppa Italia, ma scarichi ai play off. Quest’anno lavoreremo per arrivare al top in tutte le competizioni: nelle Coppe, in Champions e per i play off, anche se questo potrebbe significare essere meno efficaci in qualche partita di regular season”.

Tabellino

Cittadellla Hockey – Mc Control Diavoli Vicenza (0-5) 0-9

Cittadella Hockey: Belloni, Dal Ben F., Tombolan, Covolo, Grigoletto, Lago, Tonin, Tiatto, Marini, Torni, Sica, Bragagnolo, Vaglieri.

All.: Luca Covolo

MC Control Diavoli Vicenza: Alberti, Frigo M., Testa, Loncar, Baldan, Munari, Frigo N., Ustignani, Zerdin, Delfino, Roffo, Dal Ben, Lievore, Tabanelli, Simsic.

All.: Angelo Roffo

Arbitri: Rigoni e Colcuc

RETI

PT: 0.56 Baldan (V), 8.22 Roffo (V), 9.29 Delfino (V) pp, 15.15 Loncar (V), 22.26 Loncar (V);

ST: 25.17 Zerdin (V), 29.12 Delfino (V), 34.10 Loncar (V) pp, 38.29 Loncar (V) pp.