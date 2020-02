HOCKEY GHIACCIO – La Migross Asiago riparte dal Master Round

Dopo aver guadagnato il titolo di Campione d’Italia 2019/20 la Migross Asiago riprende il cammino nell’AlpsHL. Il primo impegno è per domani 13 febbraio, face off alle 20.00, sul ghiaccio di Collalbo.

Gli Stellati hanno concluso la regular season al 5’ posto, garantendosi cosi l’accesso al Master round, che vedrà il confronto fra le 6 migliori formazioni della classifica, in modo da definire la griglia dei Play Off. Le prime 4 capitalizzano la loro miglior posizione con un vantaggio di punti: 4 per il Lubiana, 3 il Renon, 2 il Val Pusteria ed 1 il Cortina, mentre Asiago e Jesenice partono da 0 punti.

I Giallo Rossi si apprestano ad affrontare il 2’ grande obiettivo stagionale, il morale è altissimo grazie alla conquista del 6’ scudetto, imponendosi in modo autoritario su Renon e Val Pusteria, che sembravano avere qualcosa in più dei Leoni. L’impatto di coach Mattila ed il grande orgoglio di un gruppo, che è sempre rimasto compatto anche nei momenti difficili, hanno permesso di raggiungere un risultato storico. Ed è proprio da qui che la formazione dell’Altopiano riparte, dalla cultura del lavoro e dallo spirito di squadra, con umiltà in cerca di ritrovare freschezza fisica e mentale dopo queste finali, vere e proprie battaglie sul ghiaccio. Le ultime prestazioni hanno evidenziato una serie di miglioramenti importanti, dall’efficacia degli Special team, alla disciplina, fino al ritrovato coinvolgimento di alcuni giocatori che erano rimasti un po’ in ombra nella prima parte di stagione. Il roster conta sempre le solite defezioni, Vallini, ancora alle prese con il suo percorso di recupero, e Tessari, che non sarà a disposizione per alcune settimane.

Il Renon, dopo aver ceduto nelle semifinali scudetto proprio contro gli Stellati, vorrà subito rifarsi e cominciare a mettere un buon gap di punti tra sé ed una pericolosa avversaria per la vittoria finale. I Rittner Buam hanno potuto contare su un periodo di pausa, e lo avranno certamente utilizzato per rimettere a posto le cose e recuperare energie in vista del rush finale.

L’Asiago e lo spettacolo dell’Hockey non si fermano, rimaniamo vicini al Leoni in questa grande avventura.

Di seguito il calendario del Master Round

13.02.2020 20:00 Rittner Buam – Asiago Hockey 1935

15.02.2020 20:30 Asiago Hockey 1935 – HK SZ Olimpija

18.02.2020 20:30 Asiago Hockey 1935 – HDD Jesenice

20.02.2020 20:30 S.G. Cortina – Asiago Hockey 1935

22.02.2020 20:30 Asiago Hockey 1935 – HC Pustertal

25.02.2020 20:00 HC Pustertal – Asiago Hockey 1935

27.02.2020 20:30 Asiago Hockey 1935 – S.G. Cortina

29.02.2020 18:00 HDD Jesenice – Asiago Hockey 1935

02.03.2020 20:00 Asiago Hockey 1935 – Rittner Buam

04.03.2020 20:00 HK SZ Olimpija – Asiago Hockey 1935