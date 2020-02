VOLLEY – Punti preziosi in casa Asiago

Punti preziosi nei tre match del fine settimana, anche se non tutti arrivati su vittorie.

La 1a DIV in fatti esce sconfitta per 3 a 2 dal difficile campo di Arzignano contro la seconda forza del campionato. “Partita sicuramente caratterizzata da errori da entrambe le parti… per noi, scusante ma non alibi, il centrale Basso in campo dopo una settimana di assenza per influenza di stagione, mentre la banda Benetti 10 giorni per lo stesso motivo” commenta coach Plebs “Nel primo set abbiamo buttato via 3 set point quando eravamo sul 24 a 21, nel secondo set invece abbiamo avuto un calo inspiegabile con l’Arzgnano che ha praticamente giocato a senso unico. Terzo set senza errori gravi e stravinto. Quarto set partiti male ma poi in rimonta di 11 punti fino a vincerlo 25 a 23, con l’Arzignano che ci ha messo del suo dal 22 in poi…infine il quinto set completamente appannaggio dell’avversario.” Dunque una prestazione con alti e bassi, a sentire il coach, ma sicuramente strappare un punto in casa della seconda non e’ un risultato da buttar via. Vittoria anche in 2a DIV con la squadra di Rigoni Cunico che a Vicenza si impone per 3 a 2 contro l’Antares e mettendo in classifica due punti importanti soprattutto per tenersi lontani dalle zone “rosse”. Asiago tuttavia in debito di gare visto che ne mancano ancora due da recuperare. Infine vince anche l’Under 14 di Marta Rigoni imponendosi per 3 a 1 contro il Gazzo in trasferta. Vittoria che tuttavia non consente alla squadra di Marta Rigoni di chiudere al primo posto il girone visto che il Longare ha vinto a sua volta la sfida a Povolaro.

Di seguito il quadro delle partite:

1a DIV

Real San Zeno Arzignano – Volley Asiago Altopiano: 2 – 3

(26:24, 25:13, 12:25, 23:25 e 15:7)

2a DIV

Antares – Volley Asiago Altopiano: 2 – 3

(25:13, 23:25, 25:22, 19:25 e 9:15)

Under 14

GS Gazzo – Volley Asiago Altopiano: 1 – 3

(26:28, 14:25, 27:25 e 11:25)