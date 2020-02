VICENZA CALCIO FEMMINILE – Biancorosse opache, vince 2-1 il Padova

Prima sconfitta in campionato per il Vicenza. Ad Altavilla il derby termina 2 a 1 per il Padova: ad aprire le danze è Maddalena su punizione, poi il pareggio di Stefanello e il definitivo sorpasso di Costantini.

Brutta prestazione delle ragazze che, dopo un primo tempo abbastanza anonimo, non sono riuscite a reagire nel modo giusto nella ripresa: viceversa le Biancoscudate sono state abilissime nello sfruttare il momento no del Vicenza per affondare in contropiede.

Nel finale il Vicenza ha tentato di agguantare il pareggio, ma gli assalti delle Biancorosse sono risultati imprecisi e poco efficaci, anche grazie all’ottimo lavoro della retroguardia padovana.