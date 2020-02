ANTHEA VOLLEY VICENZA – WALLIANCE ATA TRENTO, (in diretta)

formazioni

Anthea Volley Vicenza: Assirelli (capitano(, Marini, Hodzic, Monaco, Covino, Green, D’Ambros, De Toffoli, Filippin, Quaglio. Allenatore Luca Chiappini.

Walliance Ata Trento: Battisti (libero), Bertoldi, Betti, Blasi, Bonomi, Canosini, Chiodo, Fent, Giacomuzzi (libero), Granieri, Tasholli, Venturato, Zaprkanova. Allenatore: Marco Monghera.

Arbitri: Daniela Benedetto Tiz di Udine e Dario Dello Stritto di Trieste.

PRIMO SET

Un primo set che inizia con Vicenza subito in vantaggio: a punti Isa Milocco, Clarissa Covino le due centrali (Filippin e Assirelli) … Sul,10 a 4 per Anthea coach Monghera chiama il time out per Trento.

Poi Trento recupera e si arriva al 12-9. Sul 13-11 Chiappini chiama Time Out per Vicenza.

Poi Ata recupera fino ad arrivare sul 17-16 (-1) ma alla fine Anthea vince il parziale con 25-20.

SECONDO SET

Inizia facendo punto Trento ma Vicenza si riprende: a segno Covino scatenata e De Toffoli. 3-4 con Trento in vantaggio!

Sul 4-4 Covino in battuta. Poi Assirelli segna due punti: e siamo sul 5-5. Le ragazze di Trento tengono duro.

Ma con Marini in battuta e con un muro imponente di Anthea (Covino-Filippin) Vicenza va in vantaggio: 10-8.

Sul 11.8 coach Marco Mongera di Ata chiede il time out. E sempre con Marini in battuta si arriva al 13-8 grazie ad un attacco di Filippin (l’ultimo).

Funzionano i “fast” di Filippin: tre di seguito a segno grazie alle alzate millimetriche di Marini. Siamo 16-9.

Sul 21-12 coach Monghera si preoccupa e chiama time out.

Si chiude con punto di Marini con il punteggio di 25-12. Ed è 2-0!

TERZO SET

Primo punto di Ata Trento sul 3-1. A segno l’attacco di Vicenza e ottimo contrattacco col muro. Sul 10-5 il coach di Trento chiama time out.

Ma Anthea si prende avanti e raggiunge il 22-14. Ata non ci sta e recupera un paio di punti ma sul 24-16 il pallone va giù grazie a Milocco.

25-16. ed è 3-0. VITTORIA, la terza di fila.

Foto di Alessandro Zonta