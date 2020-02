HOCKEY PISTA – Montebello esulta a 4 secondi dalla fine

Clamoroso epilogo del derby vicentino. Il Sandrigo pareggia a 54 secondi dalla fine, poi un autogol clamoroso allo scadere regala la vittoria ai biancorossi

Un derby vicentino vissuto fino all’ultimo secondo quello tra Montebello e Sandrigo, deciso da un autogol sfortunato del pattino di Poletto a 4 secondi dalla fine che infrange le speranze di un pareggio che era stato raggiunto con gli artigli sul tiro diretto a 56 secondi dal gong. Un posticipo che era iniziato con due tiri di rigori per il Sandrigo, sfruttato solo il secondo al 9° minuto con Pozzato. Ci vuole del tempo per vedere i padroni di casa impensierire la retroguardia avversaria: arrivano alla marcatura a 4 minuti dall’intervallo, con Bertinato che devia in rete un tiro di Galbas. Si riprende subito il Sandrigo col coast to coast di Nicoletti con sponda di Vazquez, trovando in velocità il gol di capitan Poletto. Lo stesso Galbas però impatta sul 2-2 al 23° con un tiro fuori area. Nella ripresa parte meglio la squadra di De Gerone, galvanizzata dai gol del primo tempo: a segno ci arriva Fariza in superiorità numerica (3-2) dopo il tiro diretto fallito da Peripolli. Le emozioni non mancano da ambedue le parti. Sandrigo ha le migliori occasioni su tiro da fermo ma non riesce a superare la diga Nicoletti: Cacau per due volte su tiro diretto impatta sul trissinese. Ad un minuto dalla fine, Gomez blocca fallosamente Nicoletti per il 15° fallo. Sul conseguente tiro diretto Vazquez questa volta supera Nicoletti per il 3-3. Quando sembra tutto deciso per il pari, un tiro dalla distanza dello stesso Gomez impatta sul pattino involontario di Poletto che spedisce la pallina del 4-3 in fondo alla propria rete. Una beffa per Sandrigo che regala la vittoria dopo due mesi al Montebello e riapre i discorsi anche per i playout. Si ritorna in pista sabato con Valdagno-Forte e posticipo televisivo tra Follonica-Viareggio.

(nella foto di copertina di Alberto Vanelli Pol Galbas del Montebello giudicato