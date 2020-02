HOCKEY PISTA – La sedicesima giornata di A2 all’insegna dei derby vicentini

La Serie A2 riprende fiato dopo il turno che ha visto contro le prime due in classifica. Entrambe hanno due trasferte piuttosto abbordabili vedendo la differenza dei punti in classifica, ma sia Edilfox Grosseto sia Symbol Amatori Modena dovranno stare con le antenne belle dritte per non perdere il passo, perchè giocheranno in casa di due formazioni in ultima posizione ed assetate di punti pesanti come Pordenone e Sarzana.

Una delle partite più interessanti si giocherà al PalaFiorentini dove i padroni di casa di coach Maurantonio sfideranno la terza in classifica, il Cremona per cercare di ritornare in gioco per posizioni che forse qualche settimana fa erano impensabili. Sul banco dei match imperdibili due derby vicentini, quello tra Thiene e Roller Bassano e quello tra Montecchio e Trissino che potrebbero ancora più compattare il centro classifica visto l’equilibrio delle ultime settimane dove le squadre in casa hanno quasi sempre avuto la meglio.

(Nella foto di copertina di Mimmo Casaburi un’azione di Pablo Saavedra, Edilfox Grosseto, contrastata da Alberto Rigo, Trissino)