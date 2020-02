HOCKEY GHIACCIO – La finale scudetto si sposta all’Odegar

Venerdì sera all’Odegar la Migross Supermercati Asiago Hockey ospiterà il Val Pusteria per Gara 2 della finale scudetto.

Le due squadre si sono date battaglia fino all’ultimo secondo martedì, con i padroni di casa del Val Pusteria che alla fine hanno avuto la meglio grazie ad un gol (un po’ fortunoso) di Leitner che ha beffato Cloutier a tre minuti dal termine del secondo tempo. I Leoni hanno lottato fino alla sirena, ma alla fine la porta di Furlong è rimasta stregata e gli uomini di Mattila sono dovuti tornare a casa a mani vuote.

Adesso i nostri dovranno riuscire ad imporsi tra le mura amiche dell’Odegar per allungare la serie alla decisiva gara 3 in programma sabato sera a Brunico. Ai giallorossi nella prima partita è mancato solo il gol, perché gioco, occasioni, ordine e disciplina ci sono stati per tutti i 60 minuti di gioco. La carica del tifo di casa dovrebbe poter dare una marcia in più ai Leoni per battere Furlong e i suoi.

La sfida sarà trasmessa in diretta streaming su https://asiagohockey1935.cleeng.com e su Radio Asiago FM 107.7 (www.radioasiago.it).

I biglietti per la partita saranno prenotabili fino alle 19.30 di questa sera.

(nella copertina ph. Vito De Romeo)