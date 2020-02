Asiago sconfitto di misura a Brunico in Gara 1

La Migross Supermercati Asiago Hockey, dopo una partita aperta e giocata sul filo del rasoio, esce sconfitta da Brunico con il risultato di 2 a 0 in favore del Val Pusteria.

Per la squadra Stellata sempre out Tessari.

La cronaca del match

Pochi secondi dopo il primo ingaggio Rosa ha già la possibilità di tirare da solo davanti alla porta ma non angola a sufficienza. L’Asiago in un minuto e mezzo colleziona altre due super occasioni con Benetti, che servito sulla destra tira centrale, e con Caporusso che non riesce a sfondare la guardia di Furlong da buona posizione. Il Val Pusteria risponde con Alex De Lorenzo che prova a sorprendere Cloutier dopo aver aggirato la porta. A metà tempo Stevan riceve il disco davanti alla porta di Furlong che riesce a pinzare il tiro dell’attaccante asiaghese. Al 13’ il Val Pusteria sfiora il vantaggio con un tiro di Roland Hofer che si spegne sul palo in situazione di powerplay. A tre minuti dalla fine del tempo i Giallorossi possono giocare nuovamente in superiorità numerica ma non riescono a produrre niente di pericoloso, così si va all’intervallo sul risultato di 0-0.

Nel secondo tempo il Val Pusteria può subito giocare in superiorità numerica per 4 minuti a causa di una penalità fischiata a Chad Pietroniro, ma l’Asaigo si difende con ordine rischiando poco o nulla.

Al 7’ è l’Asiago a poter giocare in powerplay e produce qualche buon tiro che viene neutralizzato da Furlong. Uccisa la penalità, il Val Pusteria si riversa in avanti e va vicino al goal con Helfer che prova il tap-in dopo una grande azione di Traversa, ma Cloutier respinge alla grande di gambale. Al 13’ Phil Pietroniro fa tutto da solo e riesce a concludere di polso, ma Furlong riesce a bloccare. A tre minuti dal termine della frazione il Val Pusteria recupera un disco in zona offensiva, Leitner ci prova dalla blu, ne esce una palombella che passa tra la spalla di Cloutier e la traversa. Nell’ultimo minuto di gioco la prima linea Stellata ci prova con tutte le forze, ma il goalie di casa riesce a negare anche stavolta il goal ai Leoni.

Nel terzo tempo l’Asiago entra con convinzione e impensierisce per lunghi tratti della frazione i padroni di casa che per lo più si limitano a liberare il terzo e a proteggere Furlong.

L’occasione migliore per i Giallorossi arriva poco dopo la metà del tempo con Loschiavo che gioca il disco in mezzo, Furlong riesce a parare ma il disco rimane nella sua area e viene allontano da un difensore appena prima che Chap Pietroniro potesse toccarlo per metterlo in porta. I Leoni continuano a premere, il Val Pusteria però non perde lucidità e si difende con ordine. A un minuto e mezzo dal termine Mattila toglie Cloutier dai pali per inserire il sesto uomo di movimento, ma il tentativo non va a buon fine: McNally riesce a partire sulla destra e ad appoggiare il disco in rete, facendolo passare tra le gambe di McParland.

Al Val Pusteria va così Gara 1 di Finale, decisa dall’episodio del goal di Leitner, mentre la Migross Asiago deve recriminare le diverse occasioni avute e non capitalizzate. Venerdì 7 ad Asiago, in un Odegar che si preannuncia colmo in ogni ordine di posto, andrà in scena Gara 2.

Formazione Val Pusteria: Furlong (Stoll), Oberrauch, Althuber, Hofer A., Lewis, MacArthur, Berger, Elliscasis, Carozza, Leitner, Andergassen, De Lorenzo Meo L., Conci, Hofer R., Helfer, McNally, De Lorenzo Meo A., March, Traversa, Pace.

Formazione Asiago: Cloutier (Stevan L.), Forte, Casetti, Ginnetti, Pietroniro P., Gellert, Caporusso, McParland, Olivero, Dal Sasso, Stevan M, Loschiavo, Vankus, Pietroniro C., Lievore, Benetti, Rosa, Magnabosco.

Tabellino: 27:01 (P) Leitner (Andergassen, Carozza), 58:59 (P) McNally (Hofer A., Furlong)