HOCKEY PISTA – Trissino cerca conferme a Scandiano

Nella mente dei tifosi trissinesi ci sono due immagini: il brutto scivolone di Lodi e la convincente prestazione casalinga contro il Breganze. Il GS Hockey Trissino punta a dare continuità ai risultati cercando di scacciare i fantasmi del pesante ko contro i giallorossi. Già contro il Breganze, in un derby sempre molto sentito, la squadra ha offerto una grande reazione, giocando una partita di solidità e portando a casa tre punti importantissimi. Ma ora si deve proseguire su questa strada, cercando di migliorare lo score esterno: sabato sera alle 20.45, infatti, Ventura e soci saranno impegnati sulla difficilissima pista dell’Ubroker Scandiano.

Il GS Hockey Trissino in questo momento si trova al quarto posto della classifica con 35 punti in 19 partite, frutto di 11 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte. 85 i gol fatti, 60 quelli subiti. Il rendimento esterno della truppa bluceleste parla di 3 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte.

L’ultimo mese è stato caratterizzato da 2 vittorie casalinghe (Follonica e Breganze) e da 2 ko esterni (Forte dei Marmi e Lodi). L’Ubroker Scandiano, dal canto suo, si trova al sesto posto con 30 punti in 19 partite, frutto di 9 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte. 78 gol fatti, 80 subiti. Impressionante il ruolino di marcia degli emiliani tra le mura amiche: 7 vittorie, 1 pareggio e 1 sola sconfitta. Scandiano è reduce dal pareggio di Bassano e, soprattutto, è in serie positiva da ben 5 gare (Valdagno, Sandrigo, Correggio, Montebello e appunto Bassano). La gara di andata, giocata al Pala Dante, è finita 5-2 per il Trissino: doppio vantaggio casalingo con Ventura e Garcia, accorcia Coy, e Greco manda tutti negli spogliatoi sul 3-1. Nella ripresa ancora rete ospite con Coy, prima che i locali operassero il break decisivo con Garcia e Malagoli. Forza ragazzi, Forza Hockey Trissino!