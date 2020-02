HOCKEY PISTA: nei posticipi Valdagno e Trissino sotto i riflettori

Sono stati due posticipi domenicali che non hanno lesinato emozioni, ma soprattutto due cornici di pubblico importanti che hanno visto due scontri intensissimi.

Il Trissino riesce a riprendersi dopo la sconfitta a Lodi, piegando nel derby il Breganze, grazie ad una ripresa di carattere ed ai colpi sopraffini dei suoi tanti talenti del gol (Garcia e Malagoli su tutti). 4-1 il risultato finale, 3-0 il parziale appena dopo la ripresa, che ha visto un deciso ritorno del Breganze (annullati un gol a ciascuno), non riuscendo però a sorpassare la diga bluceleste di Català.

Trissino sale così in quarta piazza superando proprio i rossoneri che scivolano in quinta posizione.

Vittoria, invece, rocambolesca al PalaPietri di Correggio: gli emiliani fanno tutto bene nel primo tempo, terminando con un incoraggiante 4-2, ma nel secondo tempo vengono sorpresi dalla prova di carattere del Valdagno. I padroni di casa falliscono 3 dei 4 tiri diretti concessi ed i vicentini trovano fiducia, minuto dopo minuto, pareggiando il match a sei minuti dal termine. A segno nel pareggio e poi nel sorpasso, il neocapitano Mattia Cocco: per la BDL invece solo una traversa nell’arrembaggio finale, ma l’intera posta in palio è conquistata dai biancoazzurri che così si riprendono la terza posizione solitaria, a 7 punti dalla coppia in testa alla graduatoria. Ultimo atto di questa lunga diciannovesima giornata, mercoledì, con lo scontro sempre più decisivo per la salvezza tra Montebello e Sandrigo (diretta MSChannel, MSSport e Elevensports.it) mentre sabato si ritorna in pista per la 20^ giornata con l’ultima chance per il Valdagno di riaprire la strada per la seconda posizione (Valdagno-Forte) mentre il Lodi sarà a Sarzana ed il Trissino a Scandiano.

(nella foto di copertina di Marzia Cattini l’azione offensiva del valdagnese Centeno)