HOCKEY IN LINE – I Diavoli conquistano tre punti pesanti a Ferrara

Mc Control Diavoli Vicenza conquista l’intera posta in palio sull’ostica pista di Ferrara vincendo per 6-3

Gara meno in bilico rispetto a quella dell’andata, ma per nulla semplice, ben giocata dai vicentini, ma con i padroni di casa che hanno lottato fino all’ultimo per non cedere.

I Warriors dopo la rinuncia dell’americano O’ Shaughnessy, si sono rinforzati con l’arrivo dei due sloveni che lo scorso anno erano a Padova, Fink e Leben che hanno dimostrato anche ieri la loro qualità e che si stanno ben inserendo nella squadra. E’ stata quindi una sfida piacevole, combattuta, con continui cambi di fronte, con occasioni da entrambe le parti, con i portieri protagonisti: per i padroni di casa Gadioli, e per i biancorossi Alberti e Michele Frigo, con la consueta staffetta fra il primo e secondo tempo.

A fare la differenza il valore dei singoli e la determinazione dei Diavoli, senza Testa ieri, che hanno dimostrato di essere più cinici in fase offensiva e molto attenti nel difendere, anche in situazione di inferiorità, riuscendo anzi, come la scorsa partita, ad andare in rete in penalty killing.

Nel primo tempo i vicentini vanno in rete con Loncar dopo un minuto, ma Ferrara reagisce subito trovando sulla sua strada un pronto Alberti. Alla penalità fischiata ad Ustignani i padroni di casa trovano gli spazi chiusi e il portiere biancorosso sempre attento, mentre i vicentini trovano in inferiorità la seconda rete con una bella conclusione di bomber Delfino, lanciato da Baldan. Appena rientrato Ustignani, i padroni di casa accorciano con Zabbari (assist di Veronese che vince l’ingaggio) e prendono coraggio. Hanno un nuovo power play a favore, fuori Delfino, ma ancora una volta sono bravi i Diavoli a difendere e meno incisivi i Warriors, che colpiscono poi il palo e hanno un’occasione con Weger. La partita è vivace e le squadre si affrontano a viso aperto, fino all’allungo dei vicentini che con Dal Ben si portano sul 3.1. Ferrara non approfitta di un nuovo power play, fuori Loncar, e con le squadre in parità sono i biancorossi ad andare in rete con Delfino che concretizza una bella azione su schema collaudato. I padroni di casa non demordono, hanno un paio di occasioni e accorciano prima dell’intervallo con Bellini.

Nella ripresa, dentro Frigo per Alberti, la reazione dei Warriors si concretizza con un altro gol di Bellini che accende le speranze per i padroni di casa e un campanello d’allarme per i Diavoli che al primo power play della seconda frazione di gioco infilano Gadioli con Simsic. Ancora opportunità di power play sia per Vicenza che per Ferrara senza che le squadre riescano ad approfittarne, ma è alla penalità fischiata a Zabbari che i Diavoli affilano la zampata vincente con Zerdin e fissano il risultato sul 6-3.

I padroni di casa provano a recuperare, ma sono bravi i biancorossi a gestire il vantaggio e a portare a casa una vittoria importante.



“Mi aspettavo una partita molto difficile perché loro nel mercato di gennaio si sono molto rafforzati, perché questo campo è difficile ed anche perché contro di noi hanno sempre giocato molto bene – ha spiegato Angelo Roffo, allenatore dei vicentini. – Penso alla prima giornata, con l’americano che poi è andato via, hanno fatto una bella prestazione e ci hanno messo molto in difficoltà, probabilmente di più di questa gara che è stata comunque difficile. Noi abbiamo avuto la capacità e la qualità di vincere. I ragazzi sono stati molto attenti. Siamo stati bravi nella prima parte della gara ad allungare fino al 4-1, poi loro hanno accorciato, ma abbiamo sempre mantenuto il vantaggio. Una volta però sul 5-3 nel secondo tempo, abbiamo potuto gestire la gara e dopo il 6-3 abbiamo messo una buona ipoteca sulla vittoria. E’ stata una gara molto difficile e sono quindi soddisfatto dell’interpretazione della squadra, anche in considerazione delle difficoltà che crea questo campo, anche se oggi è andata un po’ meglio del solito. Sono quindi felice, in power play siamo tornati ad essere micidiali, in penalty killing stiamo lavorando molto bene, siamo più attenti a non sbilanciarci nei momenti importanti della partita e l’analisi della partita è sicuramente positiva, tenendo conto della pista e della squadra avversaria che con i tre stranieri è pericolosa”.

Prossimo appuntamento fra le mura amiche del pattinodromo di Vicenza contro Monleale.

Tabellino

Warriors Ferrara – Mc Control Diavoli Vicenza (2-4) 3-6

Warriors Ferrara: Gadioli, Ferrioli, Weger, Ballarin, Zabbari, Pistellato, Veronese, Cocchi, Dell’Antico, Lettera, Bellini, Fink, Leben.

All. Alessio Buzzo.

MC Control Diavoli Vicenza: Alberti, Frigo M., Loncar, Baldan, Munari, Frigo N., Ustignani, Simsic, Zerdin, Delfino, Roffo, Dal Ben, Lievore, Tabanelli.

All.: Angelo Roffo

Arbitri: Marri e Fiabane.

RETI

PT: 1.02 Loncar (V), 7.51 Delfino (V)pk, Zabbari, 8.36 (F), 18.01 Dal Ben (V), 22.05 Delfino (V) pk, 24.44 Bellini M. (F);

ST: 27.45 Bellini M. (F), 31.31 Simsic (V) pp, 45.04 Zerdin (V) pp.