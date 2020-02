HOCKEY GHIACCIO – La Migross a Brunico per la finale scudetto

Martedì 4 febbraio, alle ore 20, sul ghiaccio di Brunico, andrà in scena la prima spettacolare finale scudetto 2019/20 tra il Val Pusteria e la Migross Asiago. La formula è al meglio delle tre partite, ed i Lupi, in virtù del miglior piazzamento nella regular season, si sono guadagnati il diritto di giocare l’eventuale bella in casa.

Il ritorno si disputerà all’Odegar venerdì 7 febbraio, face off alle 20.30 come di consueto, se necessario si tornerà al Rienza sabato 8, con fischio d’inizio alle 20. Tutte e due le squadre hanno trovato la qualificazione vincendo in 3 gare le semifinali: i giallorossi hanno eliminato il favorito Renon mentre il Brunico ha regolato il Cortina come da pronostico.

Le sfide Asiago-Val Pusteria sono ormai un grande classico dell’hockey Italiano: la rivalità sportiva tra le due società è cresciuta negli anni e sono moltissime le occasioni in cui, nelle fasi decisive della stagione, queste due formazioni hanno incrociato i bastoni. Quest’anno il confronto è acceso anche dai diversi incroci di mercato che sono avvenuti: sono tre gli ex stellati che indossano la maglia giallonera, Pace, Conci e l’ultimo arrivato McNally mentre sulla panchina asiaghese siede Mattila, ex coach degli Altoatesini, arrivato sull’Altopiano solo qualche settimana fa. L’Asiago ha decisamente cambiato passo nelle ultime settimane: la squadra gioca in modo ordinato, si sono visti notevoli passi avanti negli Special Team e nella disciplina, due aspetti che in passato hanno penalizzato, in modo anche decisivo, le prestazioni di capitan Benetti e compagni. Il goalie Vallini e Tessari rimangono indisponibili anche per domani sera. Il Val Pusteria si è confermato come uno dei favoriti della stagione: il rendimento nell’AlpsHL è sempre stato ad alto livello tanto da chiudere la regular season in econda posizione. I gialloneri sono una formazione molto equilibrata, con attacco e difesa secondi nella classifica generale di rendimento della Lega.

Dal punto di vista individuale i “top score” sono i Canadesi Lewis e Carrozza, seguiti dagli inossidabili Oberrauch ed Armin Hofer. Una finale scudetto, con un rivale come il Val Pusteria, regalerà emozioni imperdibili e i Leoni hanno bisogno di tutto il calore dell’Odegar per cercare una nuova impresa.

( in copertina ph. Vito De Romeo)