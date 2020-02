HOCKEY GHIACCIO – ALPS HOCKEY LEAGUE – La Migross Supermercati Asiago Hockey vince 14 a 3 contro il Kitzbuhel e si guadagna l’accesso al master round. Per Mattila assente solamente Tessari.

Nel primo tempo l’Asiago parte all’attacco e dopo pochi minuti si trova a giocare in powerplay. In superiorità numerica Phil Pietroniro con un tiro al volo centra il goalie ospite Ridderwall sul collo, il portiere si accascia a terra ed esce dal campo in barella tra gli applausi dell’Odegar. Il Kitzbuhel non avendo il secondo portiere a referto deve far cambiare un giocatore per rimpiazzare Ridderwall e, dopo una pausa per prepararsi, tra i pali finisce Lukas Fredin, difensore svedese classe ’99. L’Asiago trova subito dopo 4 goal in rapida successione con McParland, Chad Pietroniro, Rosa e Loschiavo. Negli ultimi minuti del tempo, gli austriaci possono giocare due situazioni di powerplay ma la difesa Stellata regge bene e si va alla prima pausa sul 4 a 0.

Anche nella frazione centrale l’Asiago controlla il gioco senza grossi problemi e cercando di non infierire troppo sugli ospiti. al 6’ Bolterle si esibisce in una gran discesa sulla destra, salta Miglioranzi e Cloutier, depositando il disco in porta. Al 14’ Chad Pietroniro entra sulla destra in velocità e batte Fredin tra i gambali. Due minuti più tardi, Chad Pietroniro mette il disco in mezzo per McParland, Fredin tocca il disco che rimane sul palo e l’attaccante #10 riesce a ribadirlo in rete. Negli ultimi minuti powerplay per gli ospiti che provano un paio di conclusioni, controllate agevolmente da Cloutier.

Nell’ultima frazione dopo un minuto l’Asiago subisce goal su rigore, realizzato da Schreiber. Poi parte il festival del goal che vede i Giallorossi segnare 8 volte con Vankus, Magnabosco (doppietta), Pietroniro Chad (che realizza così una tripletta), Rosa, Gellert, Ginnetti, Pietroniro P.Al 51’ Mader realizza la terza rete per i suoi con un tiro di polso che beffa Cloutier.Alla fine del match l’Odegar tributa un caloroso applauso alla squadra ospite e, soprattutto, a Lukas Fredin per aver difeso la sua porta in questa situazione difficile.

La Migross Supermercati Asiago Hockey con questa vittoria può festeggiare la conquista del quinto posto in classifica e l’accesso al master round. Da domani si entra in modalità “Finale Scudetto”.

Formazione Asiago: Cloutier (Stevan L.), Forte, Casetti, Ginnetti, Pietroniro P., Gellert, Caporusso, McParland, Olivero, Dal Sasso, Stevan M, Loschiavo, Vankus, Pietroniro C., Lievore, Benetti, Rosa, Magnabosco.

Formazione Kitzbuhel: Ridderwall, Karitnig, Kreuter, Riener, Fredin, Uusivirta, Duran, Eden, Hockfilzer, Rosenlechner, Bolterle, Schutzenhofer, Schreiber, Mader, Schroder W., Schroder F., Havlik, Feix.

Gli altri risultati: Cortina – Feldkirch 3:1, Gherdeina – Red Bull Hockey Juniors 1:4, Jesenice – Bregenzerwald 7:0, Lustenau – Fassa 7:2, Rittner Buam – Linz II 8:1, Val Pusteria – Vienna II 5:0, Vipiteno – Klagenfurt II 4:3, Zell am See – Olimpija 1:2 OT