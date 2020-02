Oggi tantissime squadre sono scese in campo con la spunta verde sulla faccia per ricordare la grande lotta che sta portando avanti Mirko Pelizzer, giocatore del San Paolo Ariston, che è stato colto da un malore durante un allenamento. Operato dal primario di neurochirurgia Volpin ora deve lottare per uscire da questo tunnel e tornare in campo… Tantissime squadra hanno voluto ricordare Mirko con una spunta verde qui di seguito alcune foto delle squadre.

Forza Mirko!!!