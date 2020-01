HOCKEY PISTA – Il Trissino a Lodi nel posticipo televisivo

Ad un mese dalla Final eight di Coppa Italia il PalaCastellotti si veste a festa per la prima di due gare che aniticiperanno uno dei più grandi eventi della sua recente storia, in un luogo unico che ha sempre regalato ottime cornici di pubblico: Lodi-Trissino di mercoledì sera e Lodi-Forte del 22 febbraio.

Il Trissino ha dimostrato di essere più in palla nel girone di ritorno, dopo il pronosticato rodaggio dei primi due mesi, ma ha subìto uno stop in casa del Forte dei Marmi, il primo vero test alla luce dei cinque risultati utili consecutivi arrivati successivamente allo stop inaspettato di Montebello di fine novembre.

Entrambe le squadre, però, vivono un gran momento nelle coppe europee, lanciate verso forse obiettivi inaspettati ad inizio stagione.

La gara sarà trasmessa in diretta per l’ultima volta su MediaSportChannel (814 di Sky) e su SporTivì (digitale terrestre, vedi sotto per i canali regione per regione): da sabato infatti i due canali cambieranno nome, MS Channel e MS Sport, senza mutare però il palinsesto generale dei due canali. In più in alta definizione potrà essere guardata in streaming su www.elevensports.it, uno dei più grandi portali sportivi italiani, dove saranno presenti anche gli highlights di tutte le gare, e sulla piattaforma di FISRTV http://hockeypista.fisrtv.it

RADUNI DI VISIONATURA UNDER 17 E UNDER 19

Primo raduno del 2020 per lo staff delle Nazionali guidato dal commissario tecnico Massimo Mariotti.

Oggi e domani al PalaVaccari di Montecchio Precalcino (Vicenza) si raduneranno per la seconda volta gli atleti Under 19 della Zona 1-2-3.