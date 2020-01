Hockey – La Migross Asiago a Vienna in cerca di continuità

Dopo la parentesi dedicata al campionato Italiano la Migross riprende la rincorsa ai Play Off dell’AlpsHL. L’appuntamento è sul ghiaccio di Vienna, domani 29 gennaio con face off alle 20.00, per un match che i Giallo Rossi devono assolutamente vincere per cercare di raggiungere l’agognata 6’ posizione, che permette l’accesso diretto ai Play Off. La classifica è molto corta, l’Asiago occupa l’ottava posizione, con 1 punto di ritardo da Fassa e Feldkirch e 2 dallo Jesenice, l’obiettivo è guadagnare 6 punti negli ultimi due incontri della regular season, aspettando buone notizie dagli altri campi, cominciando dallo scontro diretto Feldkirch-Jesenice cha si disputerà sempre domani sera.

La qualificazione alla finale per lo scudetto, ai danni del Renon, ha portato molto entusiasmo ma anche consapevolezza che la strada intrapresa insieme a coach Mattila è quella giusta. Il tempo per continuare questo processo di crescita non è molto, e soprattutto l’urgenza è quella di continuare ad incamerare risultati postivi, necessari a raggiungere gli obiettivi stagionali. In questa fase non sono ammessi cali di concentrazione, ed è proprio questa l’insidia principale della sfida ai Capitals, gli Stellati dovranno essere bravi a trovare le energie fisiche e mentali per guadagnare la vittoria. Le semifinali hanno lasciato un segno nell’infermeria dell’Asiago, Tessari colpito duro all’Arena Ritten non sarà a disposizione per circa 20 giorni, continua il percorso di recupero Vallini.

Il Vienna, squadra serbatoio della formazione che disputa l’EBEL, alla prima partecipazione all’AlpsHL, sta pagando lo scotto dell’esordio e della giovane età media del roster. Gli Austriaci occupano la penultima posizione in classifica, a questo punto della stagione hanno il solo obiettivo di fare esperienza, cercando di mettere in difficoltà squadre, sulla carta più competitive, come l’Asiago.

Nessun’altra opzione che la vittoria per i Leoni, il 6’ posto dipende anche dai risultati delle altre squadre, ma l’imperativo è mettersi nelle condizioni di sfruttare ogni chance di scalare qualche posizione in classifica.