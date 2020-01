BASKET – Serie A2 Femminile – Pronti per il match valido per la 18esima giornata di campionato. Vicenza si trova ultima in classifica dopo una stagione disastrosa e Alpo Villafranca seconda a pari merito con Crema.

Le formazioni

VELCOFIN INTERLOCKS VICENZA: Olajide, Peric Gramaccini, Monaco, Luraschi, Zavalloni, Kolar, Profaiser, Mioni, Salvucci, Meroni, Sartore.

Allenatore: Rebellato, vice: Strukul.

ECODENT POINT ALPO VILLAFRANCA: .Policari, Vespignani Dell’Olio, Reani Venturi Granzotto, Dzinic, Bertoldi, De Marchi, De Rossi Koser Mosetti.

Allenatore: Soave, vice: Saviano e Dotto.

PRIMO QUARTO

Dopo 4 minuti siamo punto a punto sul 5-4. Due tiri liberi per fallo su Olajide: dentro e siamo lì 5-6! In questa prima fase del match le difese stanno lavorando bene e le due squadre faticano ad andare a canestro!

Ma Olajide su azione segna: 7-6. Poi Coser (Alpo) commette fallo su Meroni che va in lunetta: 9-6. E il primo quarto si conclude.

SECONDO QUARTO

Parte subito Alpo che si porta in vantaggio sul 9-10. Poi però Velcofin segna con Meroni: 11-10. Dopo 4 minuti e mezzo di gioco Rebellato (Vicenza) chiama il time out, subito dopo che Profaiser subisce fallo in difesa dall’attaccante n. 12 dell’Alpo.

Sbagliano passaggio in attacco le vicentine perdono palla e Alpo ne approfitta per portarsi in vantaggio sul 11-12. Un match povero di canestri: difese a uomo (donna) strettissime. Coach Rebellato urla, non vuole perdere! Altro Time Out.

Mosetti in lunetta per aver subito fallo dalla difesa vicentina: 11-14.

Sul 11-16 rientra capitan Federica Monaco per Kolar. Due minuti di “bambola” per le vicentine e Alpo ne approfitta: 11-20. Poi Olajide segna: 13-20.

Poi Meroni commette fallo in attacco e Policari va in lunetta: finisce il secondo quarto 13-22.

TERZO QUARTO

Un terzo quarto che inizia con Alpo in vantaggio sul +11: 13-24. Poi le ragazze di Villafranca si porta sul 28. Vicenza non riesce a segnare e a bucare la difesa avversaria!

Federica Monaco non ci sta, ruba palla a 4 minuti dalla fine del quarto e va a canestro in contropiede: 16-29. Poi segna Alpo: 16-31. Time out Vicenza.

Poi Olajide (Vicenza) subisce fallo e segna due liberi: 18-31. Ancora fallo di Alpo su Olajide che attacca: coi liberi a 20-34. Contropiede di Monaco con passaggio a Mioni che subisce fallo: coi liberi 21-36.

E Sofia De Marchi (Alpo) segna il primo canestro da tre del match: 21-41.

QUARTO QUARTO

Ad un minuto e mezzo Alpo segna il secondo da tre e va al 44. E poi 21-46. Subito Rebellato chiama time out. Finalmente un canestro della Velcofin con Kolar (Vicenza) su azione: 23-46. Profaiser (Vicenza) subisce fallo in attacco sotto canestro e va in lunetta: 25-48. Poi Peric (Vicenza) a canestro: 27-48. E Kolar ancora: 29-48.

Ma Olajide commette fallo intenzionale antisportivo in difesa: le avversarie segnano e vanno in lunetta. Ma non segnano. Con un bel assist di Kolar a Peric si va a canestro: 31-50. Poi però Arianna Venturi segna un bomba da tre: 31-53. Altro time out chiesto da Rebellato. A meno 3 minuti dalla fine Vicenza è sotto di 22 punti: uno scoglio che sembra insormontabile. Olajide (Vi) segna: 33-53.

Un finale divisibile per 11: 33-55. Vicenza perde!

Bassissime le percentuali al tiro per Vicenza: zero per cento da tre (0 su 21) e 11 su 48 da due (22,9 %). Con queste percentuali non si va da nessuna parte. CONSIGLIO: “Lo Zen e il tiro a canestro!”

FOTO di Alessandro Zonta