HOCKEY – L’Asiago vola in finale

La Migross Asiago vola in finale!

La Migross Supermercati Asiago Hockey conquista l’accesso alle finali della Serie A dopo una prestazione maiuscola all’Arena Ritten, match che si chiude con il risultato di 1-3.

Primo tempo molto avvincente all’Arena Ritten, che vede le due squadre darsi battaglia lungo tutto il campo. Al 4’ Frei approfitta di un errore in attacco dell’Asiago per partire in contropiede, Gellert lo stende con le cattive e viene penalizzato. I Buam impostano bene il powerplay ma l’Asiago si difende con ordine e rischia anche di andare in vantaggio con un contropiede gestito e concluso da Chad Pietroniro che trova sulla sua strada Lindskoug. A metà tempo è l’Asiago a poter giocare in superiorità numerica e, pochi secondi dallo scadere della penalità, passa a condurre con un goal strepitoso di McParland che colpisce il disco a mezzaria e lo infila in porta. Neanche un minuto dopo, al 14:05 il Renon riesce a pareggiare con Markus Spinell che si libera bene e spedisce il disco all’incrocio. Nel finale l’Asiago assalta la porta di Lindskoug ma non riesce a segnare, nonostante i ripetuti tentativi, quello di Gellert in primis che finisce sulle cambe di un difensore con la porta praticamente sguarnita.

Grande intensità anche nel corso del secondo tempo, con diverse occasioni da goal da ambo le parti, anche se è l’Asiago ad essere il più pericoloso. A metà tempo dopo svariati tentativi, Olivero entra sulla sinistra tira, il disco viene ribattuto da Lindskoug e finisce sul bastone di Vankus che riesce a segnare l’1-2. Poco più tardi la prima linea confeziona una grande azione da goal, Rosa serve Gellert davanti alla porta, il numero 65 decide di non tirare e restituire il disco a Rosa che però si trova la porta sbarrata da Lindskoug. A due minuti dal termine, Ginnetti viene penalizzato per una ostruzione, ma il penalty killing Stellato si comporta egregiamente e consente alla squadra di Mattila di andare al riposo in vantaggio.

Nel terzo tempo l’Asiago gestisce bene il gioco, cercando di concedere il meno possibile al Renon. Al 4’ McParland raccoglie un disco sulla destra, si accentra e tira un razzo di polso all’incrocio di sinistra, freddando Lindskoug e firmando il 3 a 1. I Leoni ora controllano il gioco con esperienza e calma e sfiorano più volte il colpo del K.O., soprattutto con la doppia occasioni di Loschiavo, che prima tira al volo su passaggio di Caporusso e poi ci prova sul rebound ma non ha fortuna. A tre minuti dalla fine Obuchowski viene penalizzato per un fallo su Magnabosco, l’Asiago ringrazia e per due minuti tiene il disco evitando problemi. Nell’ultimo minuto il Renon toglie il portiere e tenta il tutto per tutto ma il fortino dell’Asiago regge bene fino alla sirena che sancisce la fine del match.

La Migross Supermercati Asiago Hockey è in finale del campionato italiano di Serie A 2019/2020!

Formazione Rittner Buam: Lindskoug (Treibenreif), Gazzola, Vigl, Brunner, Quinz, Kostner J., Eisath, Tudin, Frei, Spinell M., Kostner S., Lutz, Marzolini, Oehler, Obuchowski, Lane, Pechlaner, Gabri, Fink, Giacomuzzi, Spinell T.

Formazione Asiago: Cloutier (Stevan L.), Forte, Casetti, Ginnetti, Pietroniro P., Gellert, Caporusso, McParland, Olivero, Dal Sasso, Tessari, Stevan M, Loschiavo, Vankus, Pietroniro C., Lievore, Benetti, Rosa, Magnabosco.

Tabellino: 13:09 (A) McParland (Rosa, Pietroniro P.), 14:05 (R) Spinell M. (Tudin), 29:39 (A) Vankus (Olivero), 43:17 (A) McParland (Rosa, Casetti)

Foto di Vito De Romeo