Rimini-LR Vicenza 1-3

Rimini (3-4-2-1): Meli; De Vito, Ambrosini, Paramatti (dal 46’ Palma); Messina (dal 75’ Finizio), Montanari, Remedi (dal 72’ Arlotti), Santovito (dal 46’ Silvestro); Cigliano (dal 46’ Ventola), Letizia; Mendicino. A disposizione: Santopadre, Sala, Picascia, Mancini, Angelini, Lionetti. Allenatore: Giovanni Colella.

L.R. Vicenza (4-4-2): Grandi; Bruscagin, Padella, Cappelletti, Barlocco; Vandeputte (dal 67’ Zarpellon), Rigoni (dal 67’ Scoppa), Pontisso, Tronco (dal 89’ Zonta); Guerra (dal 75’ Saraniti), Marotta (dal 89’Arma).

A disposizione: Albertazzi, Bianchi, Bizzotto, Zonta, Arma, Liviero, Pasini, Bonetto. Allenatore: Domenico Di Carlo

Arbitro: Mario Vigile di Cosenza

Marcatori: 16′ Guerra (LRV), 32′ Barlocco (LRV), 41’ Guerra (LRV), 83’ Letizia (R)

Ammoniti: Remedi (R), Ambrosini (R), Marotta (LRV), Meli (R)

Corner: 3-11

Recupero: pt 2’, st 3’

Spettatori:

Note: serata fredda, terreno in sintetico in pessime condizioni

Primo tempo:

4′ Diagonale insidioso di Santovito che si spegne di poco a lato

7′ Occasionissima biancorossa! Pontisso va avanti di forza e calcia nell’angolino opposto dove il portiere non può arrivare, sfera che però subisce la deviazione sottoporta di Guerra giudicato in posizione irregolare

16′ GOL LR VICENZA! Punizione battuta velocemente da Pontisso, palla a Barlocco che mette al centro un cross basso sul quale si avventa Guerra che devia in rete! Quarto gol per l’attaccante biancorosso!

21′ Ammonito Marotta

23′ Marotta per Vandeputte, tiro-cross che si spegne sul fondo

26′ Vandeputte per Bruscagin che da posizione defilata fa partire un diagonale potente, palla a lato

28′ Punizione di Vandeputte, svetta Padella di testa ma la sua conclusione viene deviata in corner

32′ RADDOPPIO LR VICENZA! Conclusione dalla distanza di Barlocco che il portiere non riesce a trattenere! Primo gol in biancorosso per il terzino!!!

37′ Pallone di Vandeputte in profondità per Marotta e conclusione sul primo palo, Meli si rifugia in corner

41’ TRIS BIANCOROSSO! Bruscagin mette in mezzo per la deviazione di Tronco sul dischetto, palla a Guerra che da pochi passi sigla la sua doppietta! Quinta marcatura per lui!

44′ Ammonito Ambrosini per una trattenuta su Barlocco

45′ Conclusione dalla distanza di Pontisso, palla tra le braccia di Meli

Fine primo tempo: Biancorossi straripanti, tre reti nella prima frazione di gioco

Secondo tempo:

46′ Tripla sostituzione per il Rimini: entrano al posto di Palma, Sivestro e Ventola al posto di Paramatti, Santovito e Cigliano

49′ Occasione biancorossa! Guerra salta Meli in uscita e viene atterrato, palla a Vandeputte che prova la conclusione dalla distanza con la porta vuota ma Silvestro in scivolata toglie il pallone e lo devia in corner

64′ Conclusione di Mendicino ma riesce a deviare in corner Vandeputte

65′ Ottimo intervento di Grandi a deviare un tiro potente di Letizia

66′ Ancora Grandi a deviare la punizione insidiosa di Palma

67′ Doppia sostituzione biancorossa: entrano Scoppa e Zarpellon al posto di Rigoni e Vandeputte

72′ Sostituzione per il Rimini: entra Arlotti al posto di Remedi

75′ Sostituzione biancorossa: entra Saraniti al posto di Guerra

75′ Ultimo cambio per il Rimini: entra Finizio al posto di Messina

79′ Marotta salta Meli in uscita disperata ma si allunga troppo il pallone e non riesce a battere a rete

83′ GOL RIMINI: il Rimini accorcia con Letizia che si porta avanti il pallone e scarica una conclusione in rete. Rimini-LR Vicenza 1-3

86′ Corner di Scoppa e conclusione deviata di Cappelletti che si spegne a fil di palo

89′ Doppia sostituzione biancorossa: entrano Zonta e Arma al posto di Tronco e Marotta

3 minuti di recupero

Terza vittoria in una settimana per i biancorossi!

(fonte: sito del LR Vicenza)