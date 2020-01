Alberto Colombo: “Bravissimi tutti, ma adesso aspetto rinforzi”

Alberto Colombo dopo il pareggio casalingo del suo Arzignano Valchiampo: “Il pareggio é un ottimo risultato per noi contro una Sambenedettese che ha mostrato un tasso tecnico nettamente superiore. Noi ci confrontiamo contro avversarie di blasone e forza contro cui dobbiamo mettere in campo non il 100%, ma anche di più”.

MENTI STREGATO. “A me importa poco dove si fanno i punti: se li conquistiamo in trasferta e ci salviamo va bene anche così”.

SERIE POSITIVA: “Abbiamo un po’ cambiato pelle. Siamo decisamente meno belli, ma ci siamo calati nel ruolo di squadra che si deve salvare e fa di necessita virtù in certe situazioni. Oggi vi assicuro vhe non era certo facile ottenere un risultato positivo considerando il nostro livello di stanchezza dopo la gara di Piacenza che non ci permetteva di essere brillanti come in altre occasioni”.

ULTIMO PASSAGGIO: “Ci sta di essere un po’ appannati nell’ultimo passaggio dopo una partita di grande sacrificio. La bravura è di capitalizzare quanto si costruisce o le occasioni di ripartenza. Un elogio particolare oggi va a Piccioni, che si è battuto fino all’ultima energia in corpo”.

MERCATO: “Abbiamo una rosa talmente ridotta che se continuiamo così fra poco raccoglierò i miei giocatori con il cucchiaino. Abbiamo invece bisogno di rotazioni e, considerando che sono in programma altri due turni infrasettimanali, per noi diventa dunque fondamentale aver uomini freschi per poter ambire alla salvezza”.