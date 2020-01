ANTHEA VOLLEY VICENZA: Assirelli, Marini, Hodzic, Monaco, Milocco, Covino, Green, D’Ambros, De Toffoli, Filippin, Quaglio.

Allenatore: Luca Chiappini

CERCASì VOLANO VOLLEY: Bogatec (capitato), Giora, De Val, Pezzotti, Eliskases, Perez, Pistolato, Bisoffi, Crotti, Zoner, Cazzanelli, Scannavacca.

Allenatore: Luca Pallatini

Arbitri Veronica …, Alberto Libralesso entrambi di Venezia.

PRIMO SET

Primi due punti per Volano, poi segna Milocco che va in servizio e mette giù un clamoroso ace! Siamo 2-2.

Vicenza è scesa in campo con Marini al palleggio, Covino, Milocco De Toffoli, Filippin e D’Ambros. Entra anche la capitano Flavia Assirelli che segna: siamo sul 7-7. Segna addirittura il libero Elena D’Ambros: 10-7. E coach Pallatini chiama Time Out, volano è in bambola!

E sul 12 a 7 per Anthea Pallatini chiama il secondo Time Out: in difficoltà la big del girone B della serie B1 femminile sul campo di Vicenza.

Ma Volano torna in campo e recupera, ma Vicenza resta a +4. Un eccezionale muro De Toffoli-Assirelli porta 15-10.

Poi su battuta di Camilla Giova due punti al Volano. Ma Vicenza si riporta a +5 con schiacciate di Isa Milocco e punto di Simona Marini: 19-13.

Sul 19-16 (+3) coach Chiappini chiama Time Out.

Sul 20-16 batte Flavia Assirelli: murata sul contrattacco, siamo 21-16.

De Toffoli segna il 24-19: set ball e isa Milocco al servizio. Nell’azione chiude il set Beatrice Filippin.: 25-19.

SECONDO SET

Vicenza sempre in vantaggio anche in questo secondo set: le defezioni per acciacchi (Eliskaskes e De Val) di Volano si fanno sentire sulla tenuta della squadra trentina. Milocco si mette in luce in questo secondo set con delle azioni decisive come alla conquista del 24esimo punto: sul 24-17 arriva un muro che funziona (sempre Filippin coinvolta positivamente) ed è 2-0.

TERZO SET

Alessandra De Toffoli si mette in luce segnando punti in questo inizio di terzo set: 4-2. Poi Sto arrivando!iva un fast di Flavia Assirelli servita magnificamente da Marini sul veloce: 5-2. Al servizio Covino. Sull’8-2 Luca Pallatini chiama time out: Volano stasera non gira! E Vicenza ne approfitta: +7 con Isa Milocco. E +8 con muro di Assirelli!

Sul12-3 ancora in battuta De Toffoli.E nel contrattacco segna Assirelli in schiacciata: 13-3 (+10). Time out di Pallatini: Volano ha paura! Milocco segna 14-3. Altro muro di Assirelli: 15-4. Sul 16-4 al servizio Assirelli. Ma Perez attacca decisa: 16-5. Il 18esimo punto è di Isa Milocco che segna con una bordata sul muro avversario e la palla esce.

Altra schiacciatona di Milocco: 19-6. Ma Volano non si arrende e recupera: 19-8. Ma simona Marini passa a Filippin che chiude col 20esimo punto. E va a battere! Clarissa mette giù una bordata diagonale da posto due e segna: 21-8. Ma Sabina Perez non ci sta e segna!

22-9 con scambio Marini-Assirelli! Alessandra De Toffoli mette giù il 23-9. Flavia Assirelli arriva al 24-10.

Volano annulla la chiusura del match!

Milocco schiaccia ed è 25-11. VITTORIA: 3-0, e tre punti a casa con la prima della classe!