HOCKEY GHIACCIO – La Migross Supermercati Asiago Hockey vince e convince all’Odegar, imponendosi 5 a 2 sui Rittner Buam dopo una partita di spessore.

PRIMO TEMPO

Partenza razzo della Migross Asiago che dopo 37 secondi passa a condurre con Caporusso, bravo a raccogliere un disco davanti porta e ad infilarlo in rete. L’Asiago poi ha tre occasioni nel giro di pochi minuti con Vankus, McParland e Stevan, tutte murate dall’estremo dei Buam. Al 7’ minuto il Renon in superiorità numerica pareggia il match con una gran discesa di Lutz che poi mette il disco all’incrocio dei pali. Gli ospiti prendono coraggio e ci provano ancora, il più pericoloso di tutti è Gazzola che si accentra e prova il tiro, parato con la spalla da Cloutier. Al 17’ i Giallorossi possono giocare in powerplay ma a parte una conclusione di Gellert non riescono a produrre altro.

SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo dopo pochi minuti Phil Pietroniro si accentra e tira, ma Lindskoug riesce ad opporsi. Poi il Renon ha due occasioni con Quinz e Markus Spinell, ma Cloutier fa buona guardia. L’Asiago risponde in powerplay al 8’ con due conclusioni di Chad Pietroniro e il palo colpito da Loschiavo sul rebound che ne è scaturito. Sempre in powerplay l’Asiago sfiora il goal con Caporusso ma il disco finisce a lato. I Giallorossi continuano a premere, Dal Sasso va vicino al goal con un tocco sotto porta, neutralizzato dal gambale di Lindskoug. Poco più tardi Ginnetti tira dalla blu, deviazione di Rosa ma il disco finisce ancora una volta sul palo alla sinistra del portiere svedese. Risultato che così rimane sull’1-1.

TERZO TEMPO

Avvio shock della Migross Asiago nel terzo che dopo 14 secondi passa in vantaggio, sfruttando il powerplay, con Caporusso, che sotto porta indirizza sul palo e batte Lindskoug. L’Asiago continua a premere e dopo 1:57 trova il goal del 3-1 con Stevan che sorprende un disattento Lindskoug e lo beffa facendogli passare il disco a fianco del gambale. I Rittner Buam vanno in crisi e al 7’ subisce anche il goal di Loschiavo, che spedisce in porta un rebound concesso dal goalie ospite. Gli ospiti ci mettono un po’ a reagire, ma al 13’ riescono ad accorciare, grazie al goal di Julian Kostner che infila il disco alle spalle di Cloutier, spiazzato dal passaggio di Gazzola. Gli altoatesini a 4 minuti dal termine tolgono il portiere ma rimediano solo una penalità per la brutta carica di Thomas Spinell ai danni di Chad Pietroniro. In powerplay l’Asiago ci mette pochi secondi a realizzare il goal: disco che, dopo un rimbalzo dietro porta, finisce sul bastone di Rosa che fredda Lindskoug e manda i titoli di coda all’Odegar.

La Migross Supermercati Asiago Hockey vince 5 a 2 grazie ad un’ottima prestazione e forza la serie a Gara 3, che si giocherà sabato a Collalbo.



Formazione Asiago: Cloutier (Stevan L.), Forte, Casetti, Ginnetti, Pietroniro P., Gellert, Caporusso, McParland, Olivero, Dal Sasso, Tessari, Stevan M, Loschiavo, Vankus, Pietroniro C., Lievore, Benetti, Rosa, Magnabosco.

Formazione Rittner Buam: Lindskoug (Treibenreif), Gazzola, Vigl, Brunner, Quinz, Kostner J., Eisath, Tudin, Frei, Spinell M., Kostner S., Lutz, Marzolini, Oehler, Obuchowski, Lane, Pechlaner, Gabri, Fink, Giacomuzzi, Spinell T.

Tabellino: 0:17 (A) Caporusso (Pietroniro C., Loschaivo), 7:43 (R) Lutz, 40:14 (A) Caporusso (McParland, Rosa), 41:57 (A) Stevan (Olivero), 46:02 (A) Loschiavo (Pietroniro C., Pietroniro P.), 53:46 (R) Kostner J. (Obuschowski, Tudin), 57:33 (A) Rosa