WINTER TRIATHLON WORLD CHAMPIONSHIPS – Si sta avviando verso i Campionati Mondiali dei record i Winter Triathlon World Championships in programma sull’Altopiano di Asiago dal 7 al 9 febbraio sulle piste del Centro fondo Campolongo di Rotzo (Vi).

Con oltre 300 atleti, in rappresentanza di 22 Nazioni, la manifestazione mondiale organizzata dall’asd Triathlon 7C, in collaborazione con la federazione italiana Fitri e con la federazione internazionale Itu, sta per raggiungere il record di iscritti mentre i paesi rappresentanti è già un record in sé.

Per i partecipanti al mondiale di triathlon invernale, la disciplina che vede gli atleti cimentarsi in percorsi di corsa, mountain bike ed infine sci da fondo, il numero da battere + 317 iscritti; numero raggiunto nell’edizione 2019 sempre a firma Triathlon 7C.

Dal 7 al 9 febbraio al Centro Fondo Campolongo, sull’Altopiano di Asiago, si terranno i Campionati Mondiali di Winter Triathlon dove atleti e appassionati provenienti da tutte le nazioni potranno sfidarsi nelle varie categorie per lo scettro di Campione del Mondo con una competizione sana, immersi nella natura e in uno scenario paesaggistico di rara bellezza.

Atleti provenienti da 22 Nazioni che gareggeranno suddivisi in diverse categorie: Junior, Under 23, Elite, Age Group e Paratleti, maschili e femminili saranno ai blocchi di partenza per rendere questa edizione 2020 il migliore di sempre con l’agonismo ma anche la sana allegria che accompagna gli atleti.

La gara Elite ed Under 23 si svolgono su distanza classica mentre le altre gare saranno su distanza sprint, come meglio indicato nella guida tecnica, scaricabile al link: http://bit.ly/WinterTriathlonAthletesGuide.

Ancora pochi giorni per le iscrizioni, che saranno chiuse ufficialmente il 24 gennaio, ma che oramai hanno delineato le competizioni. Per chi vorrà partecipare non sono richieste qualifiche o punteggi rank; è sufficiente il solo tesseramento.

Per informazioni su come iscriverti basta visitare la sezione “iscrizioni” del sito www.asiagowintertriathlon.com o la pagina FITRI https://www.fitri.it/it/settori/age-group/calendario-attività-internazionale/event/356.html.

Cos’è il Winter Triathlon? Sono quei pochi secondi prima della partenza con l’adrenalina che inizia a salire fino a quando finisce lo spazio per i pensieri; i muscoli sono caldi e fremono dalla voglia di cominciare.

Al colpo di inizio s’inizia a correre. La neve fresca si posa sulla pista rendendo soffice il terreno mentre il vento gelido in faccia punge come mille aghi. Ad ogni respiro si intravvedono i compagni di gara agguerriti. Nella zona cambio serve rapidità; si indossa il casco, s’inforca la bici, e via a pedalare.

Tra freddo e neve le gambe si appesantiscono, ma l’ambiente, la preparazione, la determinazione fa amare questa disciplina proprio per questo. L’ultimo cambio giunge; si molla la bici e si indossano gli sci da fondo.

Le gambe spingono con forza e ormai il traguardo è vicino; la sia sente, un brivido indescrivibile che percorre tutto il corpo lo preannuncia. La stanchezza è controbilanciata dalla soddisfazione e dall’orgoglio di aver dato il meglio.

Questo è il Winter Triathlon, una disciplina per tutti coloro che prima della vittoria bramano la gioia e la soddisfazione di avercela fatta, di aver superato se stessi e i propri limiti. Uno sport che porta a conoscere tutte le proprie capacità e i propri punti deboli. Lo sport emblema della dedizione e della passione, con atleti di ogni fascia d’età.