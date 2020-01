Hockey Ghiaccio – Al Renon la prima partita di semifinale

La Migross Supermercati Asiago Hockey esce sconfitta dalla Ritten Arena in Gara 1 di semifinale con il risultato di 4-1 (un goal a porta vuota) per i Rittner Buam. Gara in equilibrio fino a metà del terzo tempo, poi i padroni di casa sono riusciti a piazzare l’allungo decisivo.

Nel primo tempo l’equilibrio regna sovrano e le occasioni scarseggiano da una parte e dall’altra. L’Asiago gioca meglio la prima metà di tempo, poi sono i Buam che per qualche minuto riescono ad essere più presenti in attacco. Al 16’ arriva la prima vera occasione da goal e Frei non se la lascia sfuggire, spedendo di polso il disco alle spalle di Cloutier. L’Asiago prova a rispondere prima della fine del tempo, ma tutti i tentativi vanno a sbattere sul portiere di casa che riesce a mantenere inviolata la sua porta.

Nella frazione centrale l’Asiago ha subito un’occasione con McParland che in velocità entra sulla destra e prova il tiro, che viene controllato da Lindskoug. I Rittner Buam trovano il goal del 2 a 0 dopo pochi minuti con Quinz ma il goal viene annullato perché viziato da un tocco con la stecca alta di un compagno in precedenza. L’Asiago ha poi tre occasioni incredibili per pareggiare il match prima della sirena, ma le spreca tutte. Prima Chad Pietroniro servito sotto porta da Rosa non è abbastanza freddo e tira centralmente, poi Tessari in superiorità numerica non riesce a bucare un disattento Lindskoug che si era perso il disco ed, infine, McParland che riesce a crearsi dello spazio per concludere da buona posizione ma tira centrale.

Nel terzo tempo la Migross dopo 5 minuti trova il goal del pareggio sfruttando un powerplay: Phil Pietroniro prende la mira e insacca il disco alle spalle di Lindskoug che si è trovato la visuale coperta da McParland. Il vantaggio Stellato dura però meno di tre minuti, perché Tohmas Spinell dalla sinistra imbecca Pechlaner, il cui tiro viene toccato ma non trattenuto da Cloutier e il disco finisce in porta per il 2-1. Al 12’ Lane serve Frei, che dall’altezza dei cerchi scarica un missile all’incrocio dei pali e realizza il 3-1. I Leoni dopo qualche minuto di gioco provano a compiere il miracolo, riuscito qualche giorno fa contri i Red Bull, e tolgono Cloutier dai pali quando mancano 4 minuti sul cronometro. I Giallorossi entrano in zona offensiva ma non riescono a posizionarsi, così i Buam recuperano il puck e lo depositano in rete con Marzolini che al 16:11 chiude il match.

Giovedì alle 20:30 all’Odegar andrà in scena gara 2 di Semifinale e la Migross Supermercati Asiago Hockey avrà subito la possibilità di riscattarsi e di forzare la serie alla decisiva gara 3 di sabato.

Formazione Rittner Buam: Lindskoug (Treibenreif), Gazzola, Vigl, Brunner, Quinz, Kostner J., Eisath, Tudin, Frei, Spinell M., Kostner S., Lutz, Marzolini, Oehler, Obuchowski, Lane, Pechlaner, Gabri, Fink, Giacomuzzi, Spinell T.

Formazione Asiago: Cloutier (Stevan L.), Forte, Casetti, Ginnetti, Pietroniro P., Gellert, Caporusso, McParland, Olivero, Dal Sasso, Tessari, Stevan M, Loschiavo, Vankus, Pietroniro C., Lievore, Benetti, Rosa, Magnabosco.

Tabellino: 1-0 (R) 16:28 Frei (Lane), 1-1 (A) 45:27 Pietroniro P. (Rosa, Gellert), 2-1 (R) 48:07 Pechlaner (Spinell T.), 3-1 (R) 52:56 Frei (Lane), 4-1 (R) 56:11 Marzolini (Kostner S., Frei).

Nell’altra semifinale il Valpusteria ha battuto il Cortina 4-0 ed è in vantaggio 1-0 nella serie di Semifinale.