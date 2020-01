CHAMPIONS LEAGUE PULCINI – Le semifinali 2009 (risultati e foto in diretta)

GIRONE A – 2009

Castelgomberto-Real San Zeno 2-3

Marcatori: Pegoraro (RS), Todorovic (C), Covic (C), Neri (RS), Dalla Benetta (RS)

Alto Academy-FC Vicenza 0-1

Marcatore: Zamparelli (FC)

FC Vicenza-Castelgomberto 7-0

Marcatori: Braggion(FC), Morbiato (FC), Braggion(FC), Braggion(FC), Zamparelli (FC), Zamparelli (FC), Oguntona (FC).

Real San Zeno-Alto Academy 0-1

Marcatore: Benetti (AA)

FC Vicenza-Real San Zeno 3-1

Marcatori: Morbiato (FC), Dal Maso (RS), Braggion (FC), Bigi (FC)

Alto Academy-Castelgomberto 2-0

Marcatore: Amoh (AA), Gerosa (AA)

PRIMA CLASSIFICATA: FC Vicenza

FOTO DI ALESSANDRO ZONTA

GIRONE B

Malo-San Tomio 1-1

Marcatore: Crestani (S), Mano (M)

Montecchio Maggiore – Rivereel 2-0

Marcatore: Ferrari (MM), Prospero

Rivereel – Malo 0-3

Marcatore: Cosaro (M), Slaviero (M), Dal Maso (M)

San Tomio – Montecchio Maggiore 0-4

Marcatori: Cracco (M), Prospero (M), Ferrari (M), Segna (M)

Rivereel- San Tomio 5-1

Marcatori: Stievani (R), Nawrath (R), Nawrath (R), Nawrat:h (R), Adami (S), Formaggio (R)

Montecchio Maggiore-Malo 1 – 0

Marcatori: Ferrari (MM)

PRIMA CLASSIFICATA: Montecchio Maggiore

GIRONE C

Ospedaletto – Calidonense 2 – 3

Marcatori: Bulsei (C), Lonardi (C), Crepaldi (O), Dal Cortivo (O), Cullaj (C)

Concordia – San Vitale 95 1 – 3

Marcatori: Scapin (S), Giorgini (S), Giori (C), Scapin (S)

San Vitale 95 – Ospedaletto 3 – 2

Marcatori: Martini (S), Scapin (S), Martini (S), Crepaldi (O), Crepaldi (O)

Concordia – Calidonense 1 – 2

Marcatori: Bulsei (CA), Urbani (CO), Cullaj (CA)

San Vitale 95 – Calidonense 1 – 0

Marcatore: Giorgini (S)

Concordia – Ospedaletto 2 – 2

Marcatori: Bologna (C), Urbani (C), Dal Cortivo (O), Crepaldi (O)

PRIMA CLASSIFICATA: San Vitale 95