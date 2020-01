Trofeo Rally ACI Vicenza: le premiazioni il 22 febbraio a Bassano del Grappa

Sarà la prima edizione di Rally Meeting organizzato da Miki Biasion Events ad ospitare la cerimonie delle premiazioni del Trofeo Rally organizzato da AC Vicenza in collaborazione con la Palladio Historic

Conclusasi lo scorso settembre con la disputa del Rally Città di Bassano moderno e storico, la prima edizione del Trofeo Rally ACI Vicenza organizzato dall’Automobile Club Vicenza in collaborazione con la Scuderia Palladio Historic, torna alla ribalta con l’ufficializzazione della cerimonia delle premiazioni dei conduttori classificati nel 2019.

L’evento si svolgerà sabato 22 febbraio in occasione della kermesse “Rally Meeting” ospitata presso Fiera Bassano Expo a Bassano del Grappa. Organizzata da Miki Biasion Events, la nuova mostra – mercato a tema sui rally, tra i vari eventi collaterali, darà ampio risalto alla cerimonia delle premiazioni, prevista per le ore 16.

Come riportato dal regolamento, saranno premiati i soci che si sono imposti nelle varie categorie sia delle auto moderne, quanto delle storiche; oltre ai premi d’onore, al primo pilota e navigatore assoluto nelle auto storiche, auto moderne, under 25, over 60 e femminile, l’AC Vicenza farà omaggio della licenza di concorrente/conduttore per l’anno 2020. Al secondo pilota e navigatore assoluto auto storiche, auto moderne, under 25, over 60 e femminile, l’AC Vicenza farà omaggio della tessera associativa per l’anno 2020.

Ulteriori riconoscimenti per i risultati conseguiti in altre discipline, saranno consegnati a quei conduttori che nella stagione 2019 si saranno messi in evidenza nelle gare di kart, velocità in salita e regolarità nelle diverse tipologie.