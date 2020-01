PALLACANESTRO – SERIE B1 MASCHILE – La Tramarossa Vicenza comunica di aver affidato l’incarico di capo allenatore a Massimliano Oldoini, che da da oggi è in città per la firma del contratto. Domani alle 19 verrà presentato al palazzetto dello sport e inizierà a guidare i biancorossi sul campo. Andrea Bortoli tornerà sulla panchina dell’Under 20.

Massimiliano Oldoini, classe 1969, di La Spezia, ha lungamente seguito Pino Sacripanti come vice (a Caserta, Cantù e Avellino), salvo una breve esperienza sulla panchina della Fortitudo Bologna. Nella passata stagione è stato capo allenatore della JuveCaserta e adesso, dopo qualche mese di stop, torna alla guida di una prima squadra alla Tramarossa Vicenza.

Si tratta di un professionista affermato e al quale spetterà il compito di risollevare la classifica dei biancorossi, fattasi pericolante dopo la sconfitta di Pavia: la Tramarossa infatti al momento si trova in zona play out.

La società coglie anche l’occasione per ringraziare Andrea Bortoli per la serietà e la professionalità con cui ha preso in mano in corsa e ad interim la prima squadra.

Il giovane allenatore tornerà ad allenare l’Under 20, prima in classifica e ancora imbattuta, mentre a ricoprire il ruolo di assistente di Oldoini sarà Giacomo Statua, già in organico con Bortoli.