LA TERZA GIORNATA DI GARE – IL TRICOLORE È AFFARE PER DORIGONI, LECHNER, FOLCARELLI, BARONI, DE PRETTO E BRAMATI

La terza ed ultima giornata dei Campionati italiani di ciclocross organizzata dal Gruppo Sportivo Schio Bike Asd del presidente Edoardo Sandri, ha visto gli agonisti affrontarsi a viso aperto nella gara che vale una stagione. Davanti ad un pubblico delle grandi occasioni e su un tracciato spettacolare i biker più esperti hanno dato vita a quattro gare entusiasmanti in cui sono emersi gli atleti più in forma. E’ stata una manifestazione seguitissima e baciata dal sole con le Autorità sportive e civili che hanno apprezzato l’impegno organizzativo del Gruppo sportivo Schio Bike Asd che alla fine ha ricevuto i complimenti da più parti. E’ stato un campionato italiano all’altezza della richiesta del movimento. Con queste ultime sei maglie (delle 27 complessivamente in palio) si conclude la rassegna tricolore del ciclocross 2020 griffata Schio Bike Asd che ha visto numeri record per quanto riguarda la partecipazione del esordienti e degli allievi (242) con 316 società presenti. Un tricolore baciato dal sole che ha visto i dirigenti del Gruppo sportivo Schio Bike Asd superare ampiamente l’esame sotto l’aspetto organizzativo, logistico con una proposta ed un percorso di gara ampiamente apprezzato dal movimento del ciclocross intero, un movimento in crescita che fa ben sperare per il futuro di questo spettacolare ed impegnativo sport. “Ringrazio di cuore chi ha creduto a questo progetto che siamo riusciti a concretizzare grazie alla disponibilità dell’Amministrazione comunale, di qualche sponsor ma soprattutto dalla generosità del mondo delle Associazioni di volontariato che ci hanno supportato in questi tre giorni di gara. E’ stata un’esperienza gratificante per il territorio e spero – afferma Edoardo Sandri presidente del Gruppo Sportivo Schio Bike Asd – che anche il nostro impegno possa portare alla città di Schio nel 2022 l’ambito titolo di “Schio città europea per lo sport”. E’ stato un viaggio impegnativo ma con le gratificazioni e i complimenti che abbiamo ricevuto da più parti, che condivido anche con i miei collaboratori, il bilancio della rassegna tricolore è sicuramente positivo: lo dicono in primis le cifre della partecipazione (996 iscritti compessivamente) di un movimento in crescita ma lo testimonia ancor di più il fatto che anche un piccolo gruppo sportivo sia in grado, anche con mezzi e fondi limitati, di esprimere una qualità organizzativa non di poco conto”.

E’ stata una scommessa vinta! Grazie a tutti