La diretta Anthea Vicenza vs PAV Udine (Volley Maniago), risultato finale 1-3

Le formazioni

ANTHEA VOLLEY VICENZA: Assirelli (capitano), Fiocchi, Del Federico, Monaco, Milocco, Covino, Green, D’Ambros, De Toffoli, Filippin, Quaglio.

Allenatore: Luca Chiappini. Vice: Igor Guidotto.

VOLLEY MANIACO (titolo Pav Udine): Rumori, Mignano, Gobbi, Donarelli, Moretti, Pesce, Zia, Gridelli, Simoncini, Giacomel, Peonia, Gatta.

Allenatore: Leone Pasqualino.

Arbitri: … di Gravina e Gianfranco Sasso di Mottola.

VOLLEY – SERIE B1 – Eccoci alla ripresa del campionato di B1 di pallavolo femminile con il match casalingo di Anthea Volley Vicenza. Le atlete di Chiappini ospitano in casa Vpolley Maniago Pordenone che milita nel campionato con il titolo di PAV Udine.

PRIMO SET

Punto su punto fino al time out chiamato da Luca Chiappini sul 13-15.

Il muro delle friulane fa danni, come le attaccanti.

Anthea fa vedere un gioco più ordinato e costante.

Sul 16-21 Chiappini (Anthea) chiama il secondo time out.

Palla set con Federica Gatta in battuta sul 17-24. Schiacciata fuori di Anthea: 17-25. Primo set a Maniago-Pordenone (col titolo di Pav Udine).

Anthea perde il primo set con una squadra non certo irresistibile e assolutamente alla portata.

SECONDO SET

Il muro delle friulane è particolarmente efficace. E Chiappini chiama time out sul 1-4. Ma nonostante tutto le friulane sbagliano meno e “scappano” in vantaggio: 4-10. Ancora muro 4-11.

Chiappini non è contento e chiede il time out, il secondo nel set e il quarto nel match. Assirelli riesce a piazzare un paio di schiacciate, poi Milocco va a punto, e ancora Covino. Ace in battuto di Assirelli e si recupera fino al 10-13.

Va a punto anche Filippin: 11-14. Sempre sotto fino a 18-22 con recupero di Anthea: De Toffoli si mette in mostra in un paio di occasioni in attacco. Poi la difesa di Vicenza fa l’impossibile.

Assirelli segna il 19-23. E va in battuta. Invasione: 19-24.

Segna Monica Gobbi: 19-25. E’ 0-2.

TERZO SET

Coach Chiappini subito chiama Time out per correggere l’avvio del terzo set sul 1-3. Con Anna Green in battuta si arriva al pareggio grazie al muro vincete Milocco-Filippin: 5-5. Isabella Milocco riagguanta il pareggio schiacciando sul muro-fuori. Continua il testa a testa con punti di Filippin, Assirelli … sorpasso Anthea con un muro di Isabella Miocco. Alessandra De Toffoli segna in battuta.

Time out chiamato da Pasqualino sul 11-9. Poi con Assirelli in schiacciata si arriva sul 12 e poi sul 13-10. Muro vincente di Filippin-Green: 14-11.

Sul 14-14 Chiappini chiama il primo time out del set per Anthea.

Isabella Milocco segna il 15-14 e va in battuta … diesa rocambolesca per Anthea e giù mette Covino: 16-14.. Clarissa Covino si ripete: 17-14. E Pasqualino di Maniago chiama time out.

Sempre in vantaggio con Covino: 18-16 … poi 18-17 … Poi superschiacciata di Assirelli: 20-18. E ancora il 21-18 con Covino in battuta. De Toffoli segna : 22-18.

Sul 22-20 batte Gridelli: 22-21. Ma Milocco non perdona: 23-21.

Palla set e batte Assirelli sul 24-22. Monica Gobbi schiaccia e annulla la prima pallaset: 24-23. SET A ANTHEA: 25-23.

QUARTO SET

Fuori la palleggiatrice friulana Pesce. Buona partenza delle friulane poi riprese da Anthea con azioni in attacco di Filippin, De Toffoli, Covino … Covino in battuta segna un ace e va sul 7-8. Assirelli segna l’ottavo punto per Anthea e De Toffoli batte sul 8-10.

Sul 8-13 Chiappini chiama time out.

Sul 12-15 batte Susanna Peonia, ma Milocco segna su azione. E sul 13-15 va al servizio. Ace di Isabella Milocco: 14-15 e Pasqualino si preoccupa e chiama time out.

Decisamente sotto tono Maniago dopo l’uscita della palleggiatrice Pesce in panchina con la borsa del ghiaccio.

Qualche errore di Anthea e si va sul 15-20. Chiappini chiama time out. Anthea cerca di recuperare, non molla: 18-23. E Leone Pasqualino si preoccupa e chiama time out.

Green-Assirelli annullano la prima palla match sul 18-24.

19-25 segna l’ultimo punto Federica Gatta. Vince Maniago Pordenone (col titolo di Pav Udine).

FOTO DI ALESSANDRO ZONTA