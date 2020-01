HOCKEY PISTA – Correggio corsaro a Breganze e pareggio tra Follonica e Bassano

Nessuna giornata interlocutoria nemmeno alla sedicesima giornata. Anzi a 10 giornate dal termine della stagione regolare si rimescolano le carte in mezzo alla classifica che renderanno ancora più pepato l’ultimo terzo di stagione. La copertina è per la BDL Correggio, ultima prima dell’arrivo del nuovo anno, ora ammazzagrandi: dopo il pareggio in casa con la capolista Lodi, un altro risultato ecclatante per la formazione di Jara-Bertolucci, battendo a domicilio il Breganze per 4-3 (doppietta di Bertolucci). Una mezza impresa anche per lo Stema Bassano che esce con un meritato pareggio dal Capannino di Follonica (4-4) dove sugli scudi è stato ancora capitan Crespo. I movimenti ci sono stati proprio nella parte medio-bassa della classifuca che di fatto viene riaperta dagli stop di Monza e Follonica, facendo riavvicinare il Correggio e Bassano. La GDS Impianti Forte dei Marmi, invece, senza l’infortunato Rubio, riesce a bloccare gli assalti del Trissino, portandosi a casa una gara fondamentale della stagione (4-2, doppietta di Casas e Ambrosio), e prendendo il largo a +7 insieme all’Amatori Lodi, che a sua volta è riuscita a piegare la muraglia del Montebello dopo un’estenuante partita d’attacco, vinta solo a 5 minuti dalla fine dal miglior giocatore della Serie A1, Joao Pinto (3-2). Affermazioni casalinghe per Viareggio e Scandiano: entrambe fanno un balzo in classifica non indifferente visto il stop delle avversarie. I toscani salgono in terza posizione regolando il Monza per 5-3 (2 gol Muglia e Selva), mentre gli emiliani si confermano squadra superoffensiva battendo il Sandrigo per 9-6, con una sestina di Massimo Tataranni. Proprio il materano in forza all’uBroker sale prepotentemente in classifica marcatori con 25 gol, a sole tre lunghezze dal sempre primo Ambrosio.

Mercoledì il posticipo televisivo tra Valdagno e Sarzana (diretta MediaSportChannel e SporTivì), a questo punto cruciale per la classifica di entrambe, visti i risultati di stasera, mentre il Campionato ripartirà sabato con la 17a giornata con una sola gara in programma a causa degli impegni di molte squadre italiane nelle coppe europee: sei scontri saranno giocati il mercoledì successivo col match clou tra Correggio e Scandiano.

CAMPIONATO ITALIANO SERIE A2 – 12a GIORNATA – SABATO 11 GENNAIO 2020 e DOMENICA 12 GENNAIO 2020 SABATO 11 GENNAIO 2020 – ORE 17:30 – SGS SERVIZI FORTE DEI MARMI – ESTRELAS MOLFETTA = 4-5 SABATO 11 GENNAIO 2020 – ORE 18:00 – EDILFOX GROSSETO – GSH TRISSINO = 9-6 SABATO 11 GENNAIO 2020 – ORE 20:45 – HOCKEY THIENE – MONTECCHIO PRECALCINO = 2-1 SABATO 11 GENNAIO 2020 – ORE 20:45 – SYMBOL AMATORI MODENA – ZETAMEC ROLLER BASSANO = 4-2 DOMENICA 12 GENNAIO 2020 – ORE 18:00 – CREDIT AGRICOLE SARZANA – CREMONA HOCKEY In Serie A2 continua la corsa solitaria dell’Edilfox Grosseto di Massimo Mariotti. anche il Trissino viene sconfitto nella pista toscana e sugli scudi c’è l’argentino, ormai vicinissimo alla cittadinanza italiana, Pablo Saavedra autore di ben sei reti. Alle spalle a -7 resiste il Symbol Amatori Modena che esce vincente dal braccio di ferro contro la terza Zetamec Roller Bassano col risultato di 4-2 (Montivero tripletta). L’impresa di giornata però è dell’Estrelas Molfetta che dopo il cambio dell’allenatore esulta a Forte dei Marmi per 5-4, con i gol del materano Luca Santeramo, autore di ben 4 reti. Nel derby vicentino tra Thiene e Montecchio, la spunta la squadra di casa nel secondo tempo per il risultato di 2-1 deciso da Capitan Sperotto, salendo così definitivamente in classifica ed agganciando il terzo Roller Bassano, in attesa del posticipo domenicale tra Sarzana e Cremona, dove gli emiliani dovranno fare risultato per passare dal quinto al terzo posto.

PARTITE INTERE, HIGHLIGHTS, INTERVISTE E PROGRAMMI TV

Entro le ore 12.00 di Domenica e Giovedì, saranno disponibili online gli Highlights di tutte le gare sul sito http://bit.ly/hpserieA1-highlights:

Le partite intere, invece, saranno disponibili entro le ore 23.30 di Sabato e Mercoledì a questo indirizzo http://bit.ly/hpserieA1-partite

Alcune interviste nelle varie piste italiane saranno disponibili entro giovedì sera nel portale a questo indirizzo http://bit.ly/hpserieA1-interviste

Venerdì alle ore 14.00 saranno disponiibili tre trasmissioni televisive toscane che parlano del Campionato di Serie A1, MondoHockey di Tv9 Maremma, Centropista di NOITV: http://bit.ly/hpserieA1-programmiTV