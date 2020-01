BASKET – SERIE A2 FEMMINILE – Ed è arrivato il momento della verità. VelcoFin InterLocks – Giants Marghera ha tutte le carte in regola per essere definita da ambedue le contendenti la partita della speranza o della eliminazione dalla corsa della speranza.

Penultima in classifica con due punti Vicenza, ultima in classifica Marghera con zero: numeri cristallizzatisi così nella prima giornata della stagione del lontano fine settembre 2019, rimasti inalterati fino ad oggi, prima giornata del girone di ritorno. Detto schiettamente, Vicenza deve per forza vincere e deve continuare a farlo la gara successiva in trasferta contro il Ponzano Basket.

14 partite da qui alla fine sono tante, ma nulla ci toglie dalla testa che per continuare a sperare bisogna superare indenni l’ostacolo mestrino prima e l’ostacolo trevigiano dopo.

VelcoFin InterLocks è reduce da una pesante sconfitta senza attenuanti in quel di Milano; ma è anche vero che nelle partite dell’ultimo mese e mezzo, quella a Moncalieri ancora sotto la vecchia gestione di Carmelo Gorgone, e quelle con Mantova e S.Martino sotto la nuova regia di Aldo Corno, le giocatrici beriche hanno ampiamente dimostrato di non essere una squadra materasso.

Può mancare l’esperienza, ma non la voglia di “morire” in campo, di lottare su ogni pallone, di gettare in campo tutta la grinta e la rabbia che si ha in corpo: in breve sputare sangue.

Laconico Aldo Corno: “Niente parole in più. Le ragazze sanno che cosa io e la società ci aspettiamo: lo dimostrino e lo attuino! Punto e basta”.

La partita si disputa al Palazzetto dello Sport di Vicenza in via Goldoni domenica 12 gennaio alle ore 18.00.

La società confida nella presenza di un pubblico numeroso che sappia stringersi attorno alle atlete: la gioventù pretende sostegno caloroso!

Arbitri i signori Andrea Parisi di Catania e Samuele Riggio di Siderno (RC)