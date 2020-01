Volley Vicenza comunica in una nota che lo stimato gm Luca Milocco ha rassegnato le dimissioni dal suo ruolo nella società sportiva.

La realtà pallavolistica vicentina – viene sottolineato inoltre – ha riportato il “volley che conta” nel capoluogo anche grazie a Luca Milocco.

Volley Vicenza sta costruendo nell’hinterland e in provincia una filiera della pallavolo femminile con diverse società.

La società di volley sta migliorando sempre più nella gestione dell’attività giovanile: ad oggi sono attive due squadre U14, una U16 e una U18. L’anno prossimo sono in previsione anche il minivolley e le U12 e 13.

Volley Vicenza è e sarà impegnata in III divisione, serie D, serie C e serie B in vista dell’accesso alla massima serie.

La nota societaria conclude: Volley Vicenza, dopo aver condiviso con Luca Milocco tre anni di successi, gli augura di proseguire l’attività di dirigente sportivo con sempre maggiori soddisfazioni.