La Migross Asiago vince e guadagna le semifinali Scudetto!

I Leoni della Migross Supermercati Asiago Hockey vincono 5 a 1 contro i Broncos di Vipiteno e approdano alle semifinali della Serie A italiana. I Giallorossi dopo il riscaldamento devono rinunciare a Gellert che non riesce a giocare e si accomoda in tribuna.

Nel primo tempo la partita rimane in equilibrio per poco più di due minuti, infatti al 2:39, in situazione in superiorità numerica, Caporusso raccoglie il rebound concesso da Bacashiuhua dopo un tiro di McParland e lo spedisce in rete. Passano 16 secondi e l’Asiago segna ancora con Chad Pietroniro che riesce a deviare un tiro di polso dalla blu di Ginnetti. L’Asiago fa la partita e va vicino al goal diverse volte prima di riuscirci per la terza volta con Dal Sasso che, servito benissimo da Ginnetti, entra sulla destra e spedisce il disco sotto l’incrocio alla sinistra di Bacashihua. Neanche il tempo di esultare che i Broncos accorciano con Doggett, bravo nel capitalizzare un errore difensivo Stellato. Nei restanti dieci minuti qualche tiro per parte ma nulla di veramente pericoloso per i due goalie.

Secondo tempo abbastanza anonimo, in cui le due squadre non riescono a costruire occasioni veramente degne di nota, se non in qualche raro caso. Al 9’ Dal Sasso trova Tessari appostato centralmente, il cui tiro è preda del guantone di Bacashihua. Qualche minuto più tardi McParland scarica su Loschiavo che prende la mira va viene fermato nuovamente dal goalie ospite. Il Vipiteno dal canto suo va vicino al goal con Doggett che dalla destra non inquadra lo specchio della porta.

Nel terzo tempo l’Asiago controlla la partita e riesce a segnare altri due goal, consolidando così il risultato. Al 4:46 Caporusso, ancora in versione “rapace d’area”, infila il disco alle spalle di Bacashihua dopo un tiro di Tessari non trattenuto dal goalie ospite. All’11:34 è invece la terza linea a segnare il quinto goal: azione stupenda di Benetti e Tessari, quest’ultimo vede il taglio sulla sinistra di Dal Sasso e lo serve, l’attaccante numero 13 controlla il disco e lo spedisce sotto la traversa per il definitivo 5-1. Il Vipiteno alza la bandiera bianca e attende solamente la sirena che sancisce la vittoria dei Leoni.

La Migross Supermercati Asiago Hockey con questa vittoria stacca il biglietto per le semifinali della Serie A, andando ad aggiungersi ai Rittner Buam, al Val Pusteria e al Cortina. La prossima partita per l’Asiago è in programma per domenica 11 a Linz.

Formazione Asiago: Cloutier (Stevan L.), Forte, Casetti, Ginnetti, Pietroniro P., Pietroniro C., Gellert, Caporusso, McParland, Olivero, Dal Sasso, Tessari, Stevan M, Loschiavo, Vankus, Lievore, Benetti, Rosa, Magnabosco.

Formazione Wipptal: Bacashihua (Rabanser), Milam, Hackhofer, Sorauf, Messner, Niccolai, Oberdorfer, Bustreo, Gschnitzer, Deluca, Doggett, Andreotti, Eisendle, Mantinger, Planatscher, Kofler, Kruselburger,Erlacher, Lemay.