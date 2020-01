BASKET – SERIE B MASCHILE – Pronte sul parquet del palasport Città di Vicenza Tramarossa Vicenza e Juvi Cremona: per i biancorossi un confronto da vincere per evitare decisamente i play off.

Tabelino

TRAMAROSSA VICENZA: Gaipò, Owens, Montanari, Corral, Gianesini, Rigon, Conte, Brighi, Crosato, Milani, Milani, Cernivani, Pedrazzani.

Allenatore: Andrea Bortoli

JUVI CREMONA BASKET: Milovanoviky, Bona, Manini, Ndiaye, Lazzeri, Orlandelli, Belloni, Vacchelli, Veronesi, Petrosino, Boccasavia, Esposito, Valenti.

Allenatore: Pierluigi Brotto.

Arbitri: Cosimo Schiena Castellana Grotte e Adriano Ancella di Bari

PRIMO QUARTO

Per i biancorossi scendono in campo Montanari (capitano) Crosato, Cernivani, Corral e Conte. Primo canestro del Cremona con centro Petrosino. Crosato segna il primo canestro per Vicenza da tre punti e siamo sul 3-4. Poi Cremona si porta a +3 ma Corral segna e va in lunetta e pareggia. E riporta in parità con una bomba da 3 sul 9-9.

Time out chiamato da Cremona a 3′ 54″ alla fine del quarto. Subito in vantaggio Cremona ma Rigon appena entrato segna e riporta sul 11-11.

Una schiacciata di Corral porta Tramarossa in vantaggio ma subito dopo Cremona pareggia: siamo sul 13-13.

Ad un minuto e mezzo dalla fine del quarto Cremona si porta sul 15-19 (+4 per i lombardi). E Bortoli (Tramarossa) chiama time out.

Il quarto si chiude sul 16-22.

SECONDO QUARTO

Parte a mille Cremona che aumenta il vantaggio inizialmente a +8. Poi Tramarossa reagisce e a 7′ e 30″ si arriva al 24 a 27 grazie ad un Canestro di Cernivani.

Cernivani in lunetta: 25-27. Crosato in lunetta che stavolta non segna. E Cremona segna da 3: 25-30. E Crosato segna da tre: 28-30.

Mancano 4′ alla chiusura del quarto e siamo a 30-33.

Time out chiamato dalla panchina di Cremona. l capitano Montanari in lunetta segna due punti: 32-33.

Sul 34-37 Conte commette fallo in difesa ed esce per Rigon. Sul 34-39 coach Bortoli chiama time out.

Si chiude prima della pausa lunga sul 39-45.

TERZO QUARTO

Subito a segno Cremona con Bona che dalla Lunetta segna il suo 22esimo punto del match: 39-47.

Sul 39-51 contrasto in azione nella metà campo di Cremona: fallo subito da Vicenza e coach Bortoli chiama Time Out visto il -12.

Juve Cremona scappa avanti e Tramarossa subisce in questo terzo quarto: sul 39 a 55 coach Bortoli chiama il secondo time out, siamo a 6 minuti dalla fine del quarto!

Un terzo quarto disastroso per Tramarossa: rientrano il campitano e il pivot titolare, ma il risultato arriva 39-61. Un passivo di 22 punti che fa sfuggire la partita ai biancorossi: e coach Bortoli chiama il terzo time out di questo terza frazione di gioco.

CLAMOROSO: canestro stregato in questo quarto: segna il primo di due punti Corral a meno 15 secondi dalla fine.

Siamo sul 41-66, una “debacle” per Tramarossa!

QUARTO QUARTO

Inizia per Tramarossa Vicenza una difficilissima ultima frazione di gioco: siamo sotto di 25 punti, dura riprendere in mano il match. Cremona sembra oramai aver in mano la vittoria. Fortunatamente i biancorossi non sembrano rassegnati, ma il canestro continua a essere stregato (è la notte della Befana) e le percentuali nel cesto sono irrimediabilmente bassissime!

Sul 41-70 il passivo è irraggiungibile! Ma Cernivani ci crede e segna: 43-70.

Poi Crosato mette una tripla: 46-70.

Una partita molto nervosa in questi ultimi minuti con molti falli da entrambe le parti e plateali da parte di Cremona /vedi Ababacar che “abbatte” letteralmente il capitano Montanari che entra in area con la palla …). Intanto il cecchino Bona (Cremona) arriva ai 37 punti personali.

Tripla di Corral (15 punti per lui): siamo sul 45-74. Vantaggio irraggiugibile!

Finisce 58-78 per Cremona: un passivo di 20 punti per Vicenza.

FOTO di Alessandro Zonta