VOLLEY GIOVANILE FEMMINILE – Le fortissime under 14 di Anthea Volley Vicenza allenate da Rosanna Catapano arrivate prime in classifica nel girone all’italiana, stamane in semifinale hanno battuto la quarta classificata delle U14 di Vivigas Arena Volley per 2-0 (25-18 e 25-20) conquistando l’accesso alla finalissima.

Il match clou si è svolto oggi pomeriggio al palasport di Vicenza. In campo per il primo posto nella categoria U14 del Nextgeneration 2020 Anthea Volley Vicenza e Giorgione.

Primo set combattuto punto su punto con le ragazze di coach Catapano che sembrava potessero vincere, fino alla ripresa finale delle avversarie che sono andate a conquistare il set con il risultato di 20-25.

Nel secondo set le ragazze di casa non sono riuscite ad esprimere tutto il loro potenziale, mostrando anche stanchezza psicofisica alla quinta partita in due giorni.

Il finale 15-25 per Giorgione. Le castellane conquistano il primo posto al Nextgeneration 2020 e a Volley Vicenza il secondo posto e il merito di aver tenuto testa a tutti gli avversari fino in fondo.

Foto di Alessandro Zonta