VOLLEY GIOVANILE FEMMINILE – La finale delle UNDER 16 della Nextgeneration Cup che si è svolta in questi giorni a Vicenza si è giocata sabato pomeriggio 4 gennaio 2020 al palasport di Via Goldoni prima delle premiazioni: un match durato a lungo con continui rovesciamenti di fronte nei vantaggi, che ha visto contrapposte Ezzelina Volley Carinatese (San Zenone) e Salese Volley (Santa Maria di Sala).

Ad avere la meglio le trevigiane (quasi bassanesi) di Ezzelina Volley Carinetese guidate dal coach vicentino Michela Guiotto, che hanno vinto per 2-0 (25-15, 25-23) sulla squadra veneziana.

foto di Alessandro Zonta