VOLLEY GIOVANILE FEMMINILE – In due giorni tra Vicenza, Marola e Povolaro si sono giocate 70 partite in 7 campi e 3 location (Vicenza, Marola, Povolaro), in corsa vi erano 26 squadre di 16 società sportive (da Veneto, Trentino, Lombardia e Piemonte). Sottorete oltre 350 atlete U13, U14 e U16.

Sono i numeri della seconda edizione di della NextGeneration Cup 2020 che ha avuto come madrina la giovanissima cantante originaria di Vicenza Federica Sartori in arte Féfe che tra una finale e l’altra ha eseguito il suo pezzo composto per la Next Gen di Tennis di Milano “I’ll be the one”.

Nella categoria under 13 (in cui Anthea non ha partecipato) ha vinto la squadra Igor Novara Volley che ha battuto in finale Ezzelina Volley Carinatese. Miglior giocatrice del torneo delle più giovani Aurora Martelli palleggiatrice del Novara. La finale si è giocata a Marola.

Per la categoria under 14 la finale si è giocata invece oggi pomeriggio al palasport di Vicenza tra le padrone di casa dell’Anthea Volley Vicenza allenate da Rosanna Catapano e le pari età della Pallavolo Giorgione di Castelfranco Veneto che hanno vinto il torneo. Miglior giocatrice tra le U14 la capitano delle castellane Cristina Budoian, banda.

La finale delle più grandi si è svolta in chiusura prima delle premiazioni: un match durato a lungo con continui rovesciamenti di fronte nel risultato, che ha visto contrapposte Ezzelina (San Zenone) e Salese (Santa Maria di Sala).

Ad avere la meglio Ezzelina Volley Carinetese che ha vinto per 2-0 (25-15, 25-23). Premiata come Mpv delle U16 Francesca Spigolon capitano dell’Ezzelina.

Tutte le partite si sono giocate per ragioni di tempo al meglio dei tre set.

In chiusura le premiazioni con l’assessore comunale allo sport Matteo Celebron, il presidente Fipav Mimmo Piano e il delegato CONI Giuseppe Falco.

Il presidente di volley Vicenza Andrea Ostuzzi ha ringraziato particolarmente le due società affiliate che hanno contribuito fattivamente a realizzare il torneo: Il Marola Volley (presente la presidente Nadia Zaltron) e il Volley Povolaro (presente il dirigente Gianni Munari). Grazie ai tanti genitori, dirigenti e volontari e all’artefice vera dell’organizzazione del NextGeneration Cup ovvero Rosanna Catapano. Un ringraziamento anche alle famiglie delle atlete da parte dell’assessore.

Premiati gli arbitri: Roberto Faccini di Valdagno e Marco Bonaldo di Cittadella.

Podio U13

3) Vivigas Arena Volley

2) Ezzelina Volley Carinatese

1) Igor Volley Novara

MPV U13: la palleggiatrice Aurora Martelli (Novara).

Podio U14

3) Montevolley (Montebelluna)

2) Anthea Volley Vicenza

1) Giorgione

MPV U14: al capitano del Pallavolo Giorgione Cristina Budoian, banda.

Podio U16

3) Anthea Volley Vicenza

2) Salese Volley (Santa Maria di Sala)

1) Ezzelina Volley Carinatese

MPV U16: capitano dell’Ezzelina Francesca Spigolon.

Le finali

Categoria U13

Finale 3-4 posto: Vivigas Arena Volley (3) – Volley Belladelli (4) 2-0 (25-18, 25-20)

Finale 1-2 posto: Ezzelina Volley (2) – Igor Novara Volley (1) 0-2 (8-25, 23-25)

Categoria U14

Finale 3/4 posto ore 13.30: Montevolley (2) – Vivigas Arena Volley (4) 2-0

Finale 1/2 posto ore 15.00: Anthea Volley Vicenza (1) – Giorgione Volley (3) 0-2

Categoria U16

Finale 3-4 posto: Montevolley (3) – Anthea Volley Vicenza (4) 0-2 (15-25, 20-25)

Finale 1-2 posto (Palasport Vicenza): Salese Volley (2) – Ezzelina Volley, 0-2 (15-25, 23-25).

Foto di Alessandro Zonta