HOCKEY IN LINE – COPPA ITALIA – E’ iniziato un nuovo anno e, dopo le feste natalizie, riprende il cammino dei Diavoli con la Coppa Italia: al quinto turno i vicentini, che sono arrivati a questo punto di diritto per il risultato in Coppa dello scorso anno, trovano sulla loro strada il Real Torino che affronteranno sabato 4 gennaio in trasferta in Piemonte (inizio gara ore 20.00).

Al quinto turno in programma anche le sfide fra: Ghosts Padova e Milano Quanta, Ferrara Hockey e Monleale Sportleale, Asiago Vipers e Cus Verona.

IN CASA DIAVOLI

Per i biancorossi la prima parte del campionato è stata sicuramente positiva: sei gare e altrettante vittorie che li hanno portati a guidare la classifica in coabitazione con Milano, 46 reti messe a segno e 17 incassate e il bomber Delfino a guidare la classifica dei cannonieri.

La squadra dopo i cambiamenti dell’estate e il ritorno di coach Roffo, al posto di Sommadossi (al quale va un “In bocca al lupo” per la nuova avventura ad Asiago), a condurre la squadra, ha avuto bisogno di tempo per crescere, per amalgamarsi e per trovare il giusto approccio alle gare, ma ha fatto vedere segnali positivi, anche se ci sono ancora margini di miglioramento.

La sosta per le vacanze potrebbe aver interrotto il percorso, ma i Diavoli hanno lavorato e si sono preparati per arrivare pronti con i primi appuntamenti del 2020, in primis la sfida a Torino contro il Real, una partita sicuramente difficile e insidiosa, come ha dimostrato la trasferta di campionato e il risultato di 5-4.

Gara in cui i biancorossi hanno disputato un ottimo primo tempo, ma hanno un po’ sofferto il ritorno dei padroni di casa e hanno rischiato qualcosa nel finale con gli avversari determinati a lottare fino all’ultimo.

La pista di Torino è inoltre ostica e difficile per tutti, come ha sottolineato Angelo Roffo al termine della gara di campionato: “I ragazzi hanno saputo superare le difficoltà di una pista difficile che mette comunque in difficoltà anche loro, quindi non possiamo dire di essere stati penalizzati dalla pista, perché anche Torino essendo una squadra tecnica e veloce è in difficoltà su questa pista che penalizza il gioco in generale, inducendo anche qualche penalità non voluta perché fa perdere un po’ l’equilibrio e capita di entrare sbilanciati”. Quindi massima allerta e determinazione e soprattutto attenzione dall’inizio alla fine della partita per evitare rischi.

Consapevole delle insidie della sfida anche capitan Roffo: “La partita sarà durissima perché in questo momento Torino è sicuramente più in forma di noi. Noi quindi dovremo fare una prestazione intelligente, non di forza, ma di testa. Questo sarà un periodo duro con degli appuntamenti veramente difficili”.

In campionato i tre punti sono stati conquistati e meritatamente, ora sarà importante superare anche questa prova di Coppa Italia per accedere al turno successivo e continuare il cammino positivo. I Diavoli saranno tutti presenti (tranne Simsic squalificato fino a metà gennaio) e la gara sarà importante per capire lo stato di condizione dei biancorossi e per rientrare in partita, prima di un altro importante appuntamento, la settimana successiva, sulla pista della capolista Milano.