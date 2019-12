Si torna nuovamente in campo oggi alle ore 17, nella capitale, contro l’Acqua e Sapone Roma. Sarà una partita particolarmente sentita per Chiara Scacchetti e Cecilia Oggioni, entrambe ex giocatrici della squadra avversaria. Le abbiamo sentite in merito alla gara persa 3-1 contro la capolista Trento e alla sfida odierna:

Scacchetti: “Per la partita contro Trento ho molto amaro in bocca, soprattutto per il terzo set. Dopo aver recuperato uno svantaggio importante, siamo riuscite a riprendere il set e, addirittura, andando avanti nel punteggio. Non essere riuscite a chiuderlo a nostro favore penso sia stata una grande occasione sprecata. Contro squadre così forti non ci possiamo permettere questa superficialità, ma bisogna essere ciniche e decise. Oggi giocheremo contro una squadra con giocatrici importanti, che sicuramente vorranno riscattarsi dalle sconfitte che stanno subendo. Dobbiamo pertanto ripartire dalle nostre certezze e andare a Roma con una mentalità vincente per provare a portare a casa il punteggio pieno.Per il resto sono contenta di riabbracciare tutta la dirigenza di Roma, sono stati molto accoglienti con me in quei due mesi dove ho potuto conoscerli e quindi ho un grande affetto verso di loro”.

Oggioni: “Oggi, nonostante per loro non sia uno dei momenti migliori, la partita sarà difficile perché giocare in casa loro richiede tanta concentrazione e fermezza. Noi nell’ultimo mese abbiamo fatto dei grandi salti di qualità, quindi siamo in grado di affrontare questa trasferta nel migliore dei modi. Per me è in tutti i sensi come tornare a casa: con loro ho condiviso due stagioni e una parte del mio cuore rimarrà sempre a Roma, la sento più delle altre partite ma ciò non distoglierà lo sguardo dal nostro obiettivo!”.

Nella foto le giocatrici del Sorelle Ramonda Ipag dopo la partita con Delta Informatica Trentino ritratte con i ragazzi dell’associazione il Paese di Alice.