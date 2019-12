HOCKEY GHIACCIO – SERIE A – AHL – La Migross Supermercati Asiago Hockey vince una partita pazza contro i Fassa Falcons, pareggiando e poi sorpassando i padroni di casa negli ultimi minuti di gioco. L’assetto della squadra di Smith rimane invariato con McNally che rimane fuori.

PRIMO TEMPO

Succede di tutto nel primo tempo al Gianmario Scola di Alba di Canazei e dopo un minuto di gioco il risultato è già di 1-1, grazie a due tap-in vincenti di Castlunger e di McParland. L’Asiago poi riesce a passare al 3:31 con Chad Pietroniro che spacca l’incrocio dei pali. L’Asiago a metà tempo recupera un disco in zona di difesa e parte in velocità con la prima linea, McParland serve Magnabosco che spara sotto la traversa per il terzo goal. Tra il 14’ e il 15’, un minuto di follia per la difesa Stellata e i Falcons segnano due volte, prima con Castlunger che sfrutta un rebound e poi con Zanet che insacca un bel passaggio di Lundstrom. Tutto da rifare per la Migross che alla pausa si trova ferma sul 3-3.

SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo l’Asiago ha diverse occasioni con la terza linea, Tessari e Vankus sono in partita e vanno vicino al goal almeno due volte ma Zakharchenko è un muro. A metà tempo l’Asiago può giocare 4 minuti di superiorità numerica e con la prima linea sfiora il goal, ma poi rischia su due contropiedi di Chiodo e Iori. È il Fassa che successivamente può giocare in powerplay e sfrutta subito la superiorità numerica con Castlunger che finalizza una grande azione corale dei padroni di casa. Il tempo si conclude così sul risultato di 4-3 per il Fassa.

TERZO TEMPO

Nel terzo tempo l’Asiago non fa in pratica vedere il disco ai Falcons e assedia la porta di Zakharchenko. Nel momento migliore dei Giallorossi però un errore difensivo regala il contropiede a Zanet che da solo contro Cloutier non fallisce e segna il 5-3. L’Asiago riprende ad attaccare da dove aveva lasciato e al 50:00 finalmente trova il goal con Gellert con un gran tiro di polso dalla blu. I padroni di casa si chiude in difesa, i Leoni continuano a martellare e trovano il goal del pareggio con una sassata dalla blu di Phil Pietroniro al 59’. Il Fassa prova a rispondere ma non appena l’Asiago recupera il puck, si fionda in zona offensiva, McParland sgancia su Rosa che di prima intenzione spedisce il puck in fondo al sacco con 40 secondi ancora da giocare sul cronometro. Nell’ultimo i Falcons tolgono il portiere e provano il tutto per tutto ma alla fine è l’Asiago a poter festeggiare i tre punti.

La Migross Supermercati Asiago Hockey vince e si porta al quarto posto in Serie A e al quinto della Alps Hockey League. La marcia natalizia non conosce pause e lunedì si tornerà già sul ghiaccio per il Derby Veneto contro il Cortina all’Odegar.

Formazione Fassa: Zakharchenko (Felicetti), Iori, Eastman, Chiodo, Zanet, trottner, Ploner, Deluca, Spimpolo, Marchetti, Kustatscher, Lundstrom, Talmon, Defrancesco, Soracreppa, Rossi, Biondi, Roupec, Castlunger, Mizzi.

Formazione Asiago: Cloutier (Stevan L.), Forte, Casetti, Ginnetti, Pietroniro P., Pietroniro C., Gellert, Caporusso, McParland, Olivero, Dal Sasso, Tessari, Stevan M, Loschiavo, Vankus, Lievore, Benetti, Rosa, Magnabosco.

Classifica Serie A: Rittner Buam 22 pt (11GP), Val Pusteria 20 (10), Cortina 17 (10), Asiago 13 (9), Vipiteno 12 (10), Gherdeina 11 (10), Fassa 10 (10)