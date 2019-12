La diretta dal palazzetto di Vicenza della partita della VelcoFin che perde con Fanola San Martino per 59-60

LE FORMAZIONI

VELCOFIN VICENZA – 3 Olajide B., 4 Peric T., 5 Gramaccioni B., 6 Monaco F.(C), 19 Meroni L., PANCHINA, 7 Luraschi E., 8 Zavalloni S., 9 Kolar I., 12 Profaiser A., 14 Mioni M., 18 Salvucci A., 25 Sartore M., Allenatore Corno.

LUPE SAN MARTINO – 1 Guarise I., 7 Amabiglia C.(C), 8 Coccato A., 17 Rosignoli M., 18 Toffolo S., PANCHINA, 3 Fietta L., 5 Beraldo F., 6 Peserico A., 9 Nezaj S., 11 Giordano E., 12 Benato M., 16 Antonello V.

VELCOFIN AS VICENZA-FANOLA S MARTINO LUPARI, in diretta



PRIMO QUARTO

Subito sotto Vicenza: le Lupe hanno maggiore iniziativa forti della loro posizione di metà classifica. Aldo Corno è tornato da tre turni sulla panchina di Velcofin che però sente in questa prima fase il peso del panettone.

4-9 per le lupe a 5’ e 30 “ di gioco quando viene chiamato time out da Aldo Corno.

Gramaccioni segna da due il 6-11.

Ad 1’ 50” dalla fine del primo quarto esce Gramaccioni ed entra Kolar.

A 30” dalla fine esce Meroni e entra Monaco. Siamo sul 6-13.

Vicenza chiude in attacco: 6-13.

SECONDO QUARTO

Apre le marcature per Vicenza la capitano Monaco sul 8-16. Ma le Lupe sono implacabili e segnano il 20 punto.

In lunetta Profaiser che porta il punteggio sul 10-18.

Corno chiama time out a 2′ e 30″ di gioco sul 10-21. Peric in lunetta sul 10-25 porta il risultato a 12 punti per Vicenza. Segna Peric nuovamente su azione: 14-25 e San Martino chiede il time out.

Vicenza segna da 3 e porta il punteggio su 17-25. Altro tiro da 3 di Zavalloni: 20-25. E San Martino fallisce l’attacco di rimessa e coach delle Lupe chiede time out (il secondo) a 2′ dalla fine.

Peric in lunetta segna 2 punti e porta il risultato sul 22-27.

Chiude il quarto un canestro di Olajide che conquista palla a centrocampo e si porta sotto canestro: non trova compagne libere e tira. Il secondo quarto si chiude sul 26-31.

TERZO QUARTO

Il quarto si apre con un fallo di Zavalloni. Ma le vicentine sembrano corroborate dalla pausa di metà partita e si portano con Olajide a -3_ 30-33.

In lunetta Mioni che ha subito fallo in attacco: 31-33.

Le Lupe si scatenano e non ci stanno ma sono costrette al fallo: terzo fallo per il numero 7.. In lunetta Sartore: 32-33. Seguono fasi incerte del match. Gramaccioni conquista una palla di rimessa e subisce fallo: segna un tiro libero: PAREGGIO (33-33).

Non si segna da 2′: siamo a 4′ e 21″ dalla fine del terzo quarto. Olajide in lunetta ha subito fallo dal numero 12 del San Martino: 35-33.

VICENZA IN VANTAGGIO!

Gramaccioni con un terzo tempo da sinistra segna nuovamente il vantaggio 37-35.

Un incredibile tiro da tre della numero 17 delle Lupe porta il risultato sul 37-40. Manca 1′ e 25″ alla fine del terzo e Aldo Corno chiama Time Out. In panchina il maestro urla, riprende, ma poi rincuora le ragazze!

Tea Peric segna 39-40. Si chiude il terzo quarto con San Martino in attacco che non riesce a segnare grazie alla difesa dell’As Vicenza messa a punto da Corno.

QUARTO QUARTO

L’ultimo quarto si apre con un canestro sotto il tabellone di Monaco che porta subito in vantaggio vicenza 41-42. Con un’altra azione 44-42.

Poi le Lupe pareggiano: 44-44.

Vicenza va in vantaggio ma poi subito di rimessa San Martino colma lo svantaggio minimo: 46-46, Poi Peric si ripete sotto canestro: 48-46.

Corno chiama time out sul 48-50. Il “maestro” urla alla panchina: “bisogna aiutare!”

Una scatenata Guarise (San Martino) segna ripetutamente e porta le Lupe sul 48-54. Vicenza reagisce: 50-54. Ma San Martino ritorna in vantaggio sul +6.

Zavalloni prima dalla lunetta e poi Olajide in azione portano il risultato a -3. Poi Olajide si guadagna il fallo e Corno chiama Time Out per riorganizzare la squadra che dopo il vantaggio dell’inizio di questo ultimo quarto ha subito la mini rimonta avversaria.

Ad un minuto dalla fine i risultato è 56-60. A 10″ al termine 59-60 per un tiro da tre di Vicenza dopo una lunga azione con tentativi ipetuti a canestro con le Lupe che non oppongono resistenza sfinite.

Ma le Lupe hanno la palla dell’ultima azione e perdono tempo: il match si chiude 59-60.

Vicenza ha sprecato troppo sotto canestro; ma a Federica Monaco compagne sta tornando la voglia di giocare e di essere competitive!

FOTO DI ALESSANDRO ZONTA