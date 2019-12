BASKET – SERIE A2 FEMMINILE – Aldo Corno polemico alla ripresa degli allenamenti: “Far giocare un campionato dilettante durante le feste natalizie è pura follia! Dobbiamo ben concedere di tornare a casa alle ragazze! E noi che le abbiamo tutte da fuori paghiamo un pesante tributo”.

“Esempio Tea Peric – prosegue Corno – : la possiamo riaggregare solo sabato e giocherà con un solo allenamento nelle gambe. E in tutto abbiamo solamente due giorni per preparare la delicata partita con S.Martino. Ma niente pianti”.

“Come già detto, le prossime partite sono tutte decisive – continua l’allenatore -, ma questa di più. Incontriamo giocatrici della nostra stessa età, con qualche esperienza in più di Serie A2”.

“Dobbiamo difendere forte soprattutto su Sara Toffolo ex Marghera, osservata speciale, cl 2000 ala/pivot di cm 184, un prospetto giovanissimo e molto interessante, che gioca stabilmente in A1 e che tantissimi team volevano quest’estate. Viaggia con il 54% da due , il 29 da tre e segna 12.8 punti a partita”.

“E poi su Francesca Pasa cl 2000, guardia/play di cm 173 anche lei stabilmente nel roster di serie A, capace di 52% da due e 33% da tre”.

“Loro hanno 12 punti, frutto di 6 vittorie e altrettante sconfitte. Campionato positivo e regolare mentre è nostro imperio invertire la rotta! Non ci possiamo permettere di perdere altro terreno. E se in attacco riusciamo a destreggiarci, in difesa dobbiamo dimostrare tutta la nostra fame di vittoria: azzannare l’avversaria e darle poco spazio sia per il tiro che per giocare in transizione”.

Sarà la partita della ex Anna Profaiser? Anna come esempio vincente per tutte le sue compagne: tutto il team se lo aspetta. E dall’altra parte del campo ci saranno Alice Peserico e Ludovica Fietta, già nelle giovanili beriche.

Si gioca alle 18.00 di domenica 29 al Palazzetto dello Sport di Vicenza- via Goldoni 32.

Arbitri lombardi: Davide Quadrelli di Cassano Magnago (Va) e Jacopo Spinelli di Cantù.