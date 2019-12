VOLLEY – SERIE A2 – Il Sorelle Ramonda Ipag UV Montecchio Maggiore ha perso in casa al PalaFerroli di San Bonifacio contro Delta Informatica Trentino Rosa, compagine prima in classifica che ha battuto le atlete della presidente Carla Burato per 1-3. Questi i parziali: 23-25; 25-23; 24-26; 20-25.

In foto l’immagine natalizia delle pallavoliste della prima squadra che milita in A2 dell’Unione Volley Montecchio Maggiore.