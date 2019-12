CALCIO – SERIE B – Il Cittadella fa suoi i tre punti in palio nella diciottesima giornata di campionato di serie B con due reti segnate nel primo tempo: al 10’ Davide Diaw e al 20 Christian D’Urso. Il Venezia accorcia le distanze nella ripresa al 77’ con Pietro Ceccaroni. Situazioni tese poi per i padroni di casa impegnati ad agguantare il pareggio: in chiusura di match viene e espulso Mattia Aramu (85’). Il ritorno di campionato del derby veneto è previsto a Cittadella il 9 maggio prossimo. Intanto il Venezia vive una situazione di crisi di risultati che, complice la vittoria del Cosenza sull’Empoli, lo porta in zona retrocessione.

Le altre venete: a Verona il Chievo ha perso contro il Benevento (1-2) e a Salerno il Pordenone ha perso per 4-0.