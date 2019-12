É scomparso Albano Vicariotto

Se ne va un altro pezzo di storia del Vicenza. É scomparso il giorno di Natale Albano Vicariotto, che il prossimo 25 gennaio avrebbe compiuto 89 anni.

Ha esordito in serie A a 17 anni con la maglia biancorossa, che ha indossato fino al 1950 quando fu acquistato dal Milan.

Ha giocato poi anche per il Torino e il Padova prima di tornare al Milan con cui ha vinto due scudetti e due Coppe Latine. In serie A ha collezionato 72 presenze segnando 14 gol.

Una volta smesso di giocare intraprese la carriera di allenatore anche nelle giovanili del Vicenza.

Tante le testimonianza di cordoglio. Qui di seguito pubblichiamo il comunicato del Circolo Ex Biancorossi.

“il presidente Pieraldo Dalle Carbonare, il vicepresidente Beppe Lelj, i consiglieri e i soci del Circolo Ex Biancorossi parte- cipano con commozione alla scomparsa di Albano Vicariotto, grande uomo di calcio: giocatore, allenatore, osservatore, legato al Vicenza per gran parte della sua carriera.

Il 27 novembre dell’anno scorso, la sua presenza alla rifondazione del Circolo, decano degli ex biancorossi, era stata per tutti noi un segno di continuità con la storia della gloriosa ACV e una conferma dell’impegno a lavorare per tener viva una memoria ultracentenaria.

Ora lavoreremo anche per rivalutare la figura e mantenere vivo e attuale il ricordo di Albano Vicariotto e di quanto ha fatto per i colori biancorossi”.