VOLLEY – SERIE B1 FEMMINILE – GIRONE B –

TABELLINO –

CSV RAMA OSTIANO (CR)- ANTHEA VOLLEY VICENZA, 3-0 (25-21; 25-20; 25-20), partita giocata il 21/12 alle pre 20,45 al pala Bacchelli di Ostiano (Cremona).

CSV RAMA Ostiano (Cr): Ferrara (libero), Lucchetti pt 14, Brumat pt 9, Sironi pt 11, Barbarini pt 6, Frugoni (cap) pt 11, Bortolot (palleggio) pt 4, Braga, Ferrigno. A Disposizione: Ravera, Maghenzani, Dalpedri.

Allenatore: Bolzoni; vice: Poli.

ANTHEA Volley Vicenza: D’Ambros (libero), Milocco pt 16, De Toffoli pt 4, Covino pt 2, Assirelli (cap) pt 7, Filipino pt 4, Green (palleggio) pt 5, Monaco pt 4, Quaglio. A disposizione: Del Federico.

Allenatore: Chiappini.

Arbitri: Bacchella e Strippoli.

Per Assirelli e compagne ad Ostiamo doveva essere la prova del nove in trasferta dopo la corroborante vittoria casalinga contro Ezzelina Volley Carinatese. Ed è andata male: tre set tutti in svantaggio e sulla difensiva. Dall’altra parte una squadra non impossibile, ma attenta e arcigna con l’età media in campo più alta delle vicentine.

Insomma una partita che il general manager di Volley Vicenza Luca Milocco definisce piuttosto incolore per le atlete di Luca Chiappini (al suo secondo match sulla panchina delle biancorosse e al debutto fuori casa come allenatore), con percentuali in attacco che non hanno mai impensierito la squadra avversaria: Covino, Monaco e De Toffoli sono riuscite qualche volta ad essere efficaci contro il muro avversario. Isabella Milocco ha giocato una grande quantità di palloni ed è la “top scorer” del match.

Dall’altra parte Anthea in tutta la partita non è riuscita mai a rendere efficace il suo muro per arginare gli attacchi di CSV Rama Ostiano.

In battuta “benino” per alcune atlete dell’Anthea, per altre meno. Sempre buona invece la difesa in ricezione.

“In generale – afferma Luca Miàocco – alcune nostre atlete sono state particolarmente sotto tono”. E sottolinea: “In una partita così importante ci si aspettava un atteggiamento più aggressivo e determinato da parte di tutte, perché la posta in gioco era molto alta”.

Ora la sosta natalizia e poi una ripresa in palestra che vedrà particolarmente impegnate capitan Assirelli e compagne.