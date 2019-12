Volley Asiago Altopiano:  la 1a DIV torna alla vittoria

Pur con un sofferto 2 a 3 in terra straniera la squadra di 1a DIV torna alla vittoria dopo una serie negativa che la vedeva sconfitta nelle ultime 4 giornate. Una vittoria maturata in quel di Mussolente contro una squadra ostica e dopo un primo set che non prometteva nulla di buono. Ma le ragazze di coach Plebs sono dure a morire e con pazienza, e dopo essersi trovate per ben due volte ad inseguire le avversarie, portano a casa due punti frutto di un soffertissimo tie break.

Tie break che non sorride invece alle ragazze della 2a DIV che rientrano dal Ceroni di Torri, contro le giovanissime atlete di coach Maurizio Radice, con un solo punto a referto dopo essere state avanti per due volte. In zona under invece continua la cavalcata solitaria in testa alla classifica della squadra Under 14 di Marta Rigoni.

Quarto successo consecutivo e 10 punti in classifica, a due dalla seconda forza del girone (il Longare) e a 3 dalla prossima avversaria, il Gazzo, che affrontera’ domenica prossima 22 dicembre.

Sconfitte entrambe invece le due squadre Under 18 e Under 16 sul proprio parquet contro Marola e Cornedo rispettivamente. Infine, bellissima festa in quel di Vicenza nel concentramento S3 Red e Green organizzato dal Volley Friends, dove una nutrita squadriglia di atlete del mini volley asiaghese si sono misurate contro le pari categorie delle squadre della collaborazione avviata da Torri ed Argine.

Un grazie infinito soprattutto a quest’ultima societa’, l’Argine Volley, che ha curato tutta l’organizzazione dell’evento diventato ormai un appuntamento fisso prenatalizio per questi giovanissimi atleti in erba. Di seguito i risultati delle gare del fine settimana:

1a DIV

Mussolente – Volley Asiago Altopiano: 2 – 3

(25:12, 23:25, 25:15, 24:26 e 14:16)

2a DIV

US Torri – Volley Asiago Altopiano: 3 – 2

(23:25, 25:19, 25:27, 25:18 e 15:10)

Under 18

Volley Asiago Altopiano – Marola Volley: 0 – 3

(8:25, 22:25 e 16:25)